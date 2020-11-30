Условия для больных COVID-19 есть, а медиков – нет: в Харькове больница "Укрзализныци" ищет врачей

В Харькове пациентов с коронавирусом начала принимать больница "Укрзализныци". Там уже есть кислород, оборудование, препараты, но нет ни одного инфекциониста и не хватает терапевтов.

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Об этом сообщают новости "Сегодня".

Всего больница готова принять 80 пациентов с COVID-19. Есть 12 кислородных точек в реанимации и 50 концентраторов. Кроме того, к такой нагрузке подготовили и электрическую сеть: на двух этажах проложили новые провода.

Однако в больнице не хватает врачей. Их не могут найти, никто не отзывается на объявления.

Директор больницы Виктор Лещенко уточнил, что нужно хотя бы пять терапевтов и один инфекционист. Тех, кто откликнется – обещают обеспечить жильем. В своеобразный хостел переоборудовали целый этаж клиники.

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"Мы так же готовимся и к локдауну. Когда не будет двигаться транспорт – сотрудники, которые проживают за пределами города, будут проживать здесь у меня", - сказал он.

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Видео: Сегодня

Сейчас в больнице есть четыре COVID-бригады. Медперсонал прошел обучение, как лечить таких пациентов.

На данный момент в Харьковской области из 3000 коек для заразившихся только 600 – свободные.

Напомним, ранее источник в Кабмине рассказал сайту "Сегодня", что жесткие ограничения будут действовать с 23 декабря по 15 января.

Также мы писали, что в Харькове, комментируя возможное введение локдауна, отметили, что настроены на продолжение работы наземного транспорта.

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