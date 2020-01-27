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"Это дно": в Харькове у девушки украли инвалидную коляску

27 января, 17:34

Ирина Сорока просит о помощи, а пользователи соцсетей негодуют

/ Фото: Facebook

У жительницы Харькова Ирины Сороки, которая имеет проблемы со здоровьем, украли инвалидную коляску. Об этом сама девушка написала в соцсети.

"Помогите, прошу. Делом, советом, репостом. Сегодня 27.01.2020 в промежуток с 7:00 до 10:15 на Одесской, украли мою коляску с электроприводом MEYRA Ichair MC Basic 1.609", – написала Ирина.

Девушка сокрушается, зачем и кому могла понадобиться ее коляска. Ирина уже сообщила о случившемся в полицию.

"Кем нужно быть, чтобы совершить такой поступок. Я в шоке... Сложно даже что-то писать. Только трясет все внутри, и слезы на глаза накатываются", – пишет Ирина.

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В свою очередь Сергей Туз в комментарии под постом отметил, что с ним также произошел подобный случай.

"Я свою (инвалидную коляску, – Ред.) нашел через три месяца на ОЛХ. Это было в 2015 году", – сообщил он.

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Пользователи в комментариях негодуют и отмечают, что это "ужас", "дно", "невозможное дно", что такое "могут совершить только нелюди".

Напомним, столичные оперативники задержали мужчину, который украл из ломбарда висящий на стене обогреватель. По данным полиции, мужчина зашел в ломбард, чтобы сдать телефон. Пока работник осматривал технику, злоумышленник заметил на стене обогреватель и украл его. При этом он также получил деньги и за телефон.

Также ранее полиция опубликовала фото и видео мужчины, который напал в столице на ювелирный магазин.

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