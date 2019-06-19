Европейский суд встал на защиту харьковских активистов

Судебные разбирательства продолжались на протяжении девяти лет

Активисты пытались пытались спасти деревья от вырубки. Фото: Vgorode.ua.

Европейский суд по правам человека принял решение в защиту харьковских активистов, которые выступали против вырубки деревьев в парке имени Горького. Теперь Украина должна выплатить четверым заявителям (из 11, которые подали иски в ЕСПЧ) по 6000 евро и покрыть судебные издержки в размере 16 600 евро.

Об этом рассказал "Сегодня" адвокат Михаил Тарахкало, директор Центра стратегических дел Украинского Хельсинского союза по правам человека, который и представлял интересы защитников парка имени Горького в Европейском суде.

Напомним, вырубка деревьев в парке началась еще весной 2010 года, когда харьковчане устроили массовые протесты против строительства дороги в зеленой зоне города: они дежурили у деревьев и останавливали технику. Против активистов выступила муниципальная охрана вместе с так называемыми "титушками".

"В тот период подобного термина еще не существовало, он возник значительно позже, но именно тогда в Украине впервые были задействованы "гражданские" для разгона мирных демонстраций. Лесорубы при поддержке "спортсменов" на глазах у милиции активно применяли насилие к протестующим, после чего последних задерживала милиция и их привлекали к административной ответственности", — рассказал Тарахкало.

Спустя девять лет судебных разбирательств в Страсбурге судьи установили ряд нарушений Европейской конвенции со стороны Украины: речь идет о нарушении расследования событий правоохранителями, также было нарушено право на справедливый суд.

В частности, речь идет о нарушениях в делах заявителей, которые были привлечены к административной ответственности, а двое заявителей и вовсе были приговорены к административным арестам.

По словам Михаила Тарахкало, в Европейском суде дела рассматриваются годами, но в случае с защитниками парка рассмотрение затянулось дольше обычного.

В Одессе во время протеста против выступления россиянки Елены Темниковой, которая поддержала оккупацию Крыма, активисты сожгли флаг РФ. Около двух десятков активистов пришли на пляж Аркадия, где в элитном ночном клубе должна была выступить артистка во время открытия сезона.

Напомним, что недавно во Львове благодаря действиям активистов снесли семиэтажный самострой. Прецедентов, чтобы сносили многоквартирный дом такого размера, построенный без документов, в стране еще не было.

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