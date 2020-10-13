"Ездил за сигаретами": под Харьковом угонщик попал в ДТП

В Харьковской области полиция задержала мужчину, который угнал машину у своего знакомого, якобы чтобы съездить за сигаретами, но попал в аварию.

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Об этом сообщила пресс-служба полиции Харьковской области.

"В отдел полиции обратился 32-летний харьковчанин и сообщил, что в селе Бараново Валковского района он обнаружил отсутствие ключей от автомобиля Toyota и самого авто", – говорится в сообщении.

Прибыв на место происшествия полицейские выяснили, что заявитель приехал с друзьями на рыбалку в село Бараново, вечером оставил автомобиль у дома и лег спать, а утром не нашел его.

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В тот же день в полицию поступило сообщение от 95-летней местной жительницы Валковского района, что недалеко от поселка Ковяги в кустах находится разбитый автомобиль.

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"В ходе выезда на месте происшествия правоохранители установили, что 27-летний водитель незаконно завладел транспортным средством, не справился с управлением и попал в ДТП", – говорится в сообщении.

Кроме того, впоследствии выяснилось, что угонщик и пострадавший знакомы друг с другом, и харьковчанин без ведома владельца взял машину, чтобы поехать в магазин за сигаретами, но не справился с управлением и попал в ДТП.

Теперь угонщику грозит от 3 до 5 лет лишения свободы.

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Напомним, во Львове правоохранители задержали злоумышленников, которых подозревают в похищении человека и угоне автомобиля.

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