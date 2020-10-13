Українська
$ 28,25
33,34
  1. Новости в регионах
  2. Новости Харькова

"Ездил за сигаретами": под Харьковом угонщик попал в ДТП

13 октября, 22:47

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Пострадавший не нашел машину после рыбалки

В Харьковской области полиция задержала мужчину, который угнал машину у своего знакомого, якобы чтобы съездить за сигаретами, но попал в аварию.

Реклама

Об этом сообщила пресс-служба полиции Харьковской области.

"В отдел полиции обратился 32-летний харьковчанин и сообщил, что в селе Бараново Валковского района он обнаружил отсутствие ключей от автомобиля Toyota и самого авто", – говорится в сообщении.

Прибыв на место происшествия полицейские выяснили, что заявитель приехал с друзьями на рыбалку в село Бараново, вечером оставил автомобиль у дома и лег спать, а утром не нашел его.

Реклама

В тот же день в полицию поступило сообщение от 95-летней местной жительницы Валковского района, что недалеко от поселка Ковяги в кустах находится разбитый автомобиль.

В тренде
В Одессе учительница унизила ученицу за украинский язык (аудио)

"В ходе выезда на месте происшествия правоохранители установили, что 27-летний водитель незаконно завладел транспортным средством, не справился с управлением и попал в ДТП", – говорится в сообщении.

Кроме того, впоследствии выяснилось, что угонщик и пострадавший знакомы друг с другом, и харьковчанин без ведома владельца взял машину, чтобы поехать в магазин за сигаретами, но не справился с управлением и попал в ДТП.

Теперь угонщику грозит от 3 до 5 лет лишения свободы.

Реклама

Напомним, во Львове правоохранители задержали злоумышленников, которых подозревают в похищении человека и угоне автомобиля.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

ДТП Харьков угон харьковская область угонщики
Читайте Segodnya.ua в Google News

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Прощание с погибшими курсантами: люди не могли сдержать слез (фото, видео)
Прощание с погибшими курсантами: люди не могли сдержать слез (фото, видео)Харьков
Крушение Ан-26: Кучера вызвали на допрос в ГБР
Крушение Ан-26: Кучера вызвали на допрос в ГБРХарьков
Степанов назвал регионы, где осталось мало мест в больницах
Степанов назвал регионы, где осталось мало мест в больницахУкраина
В Харькове горит больница
В Харькове горит больницаХарьков
Геннадий Кернес стал жертвой слухов. Что говорят о здоровье мэра Харькова
Геннадий Кернес стал жертвой слухов. Что говорят о здоровье мэра ХарьковаХарьков
Стало известно о состоянии выжившего в катастрофе Ан-26 Вячеслава Золочевского (видео)
Стало известно о состоянии выжившего в катастрофе Ан-26 Вячеслава Золочевского (видео)Харьков

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять