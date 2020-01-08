Фонд Рината Ахметова помог обрести слух малышу из Харьковской области

Мальчик мог остаться без слуха, но поддержка подарила надежду на здоровую жизнь

Маленький Валентин из Ивановки Харьковской области уже несколько месяцев учится жить со слуховыми аппаратами.

Мальчик имел тугоухость почти четвертой степени. Был риск, что из-за этого ребенок мог бы не произнести ни слова. Но поддержка неравнодушных подарила надежду.

"Сегодня" стали свидетелями, как маленький Валик выбирает из разложенных на столе карточек рисунок кота, слушая подсказку мамы: "Киса, мяу!"

Найти изображение животного по звукам для маленького Валентина – достижение.

"Он начал хоть понимать, что делать, когда киса делает "мяу", машинка едет – "брр", – радуется реакциям сына Надежда Пасечник.

Мальчик неудержимо смеется, потому что открыл для себя неведомый мир. В его ушках – слуховые аппараты. Без них все вокруг замолкает.

"Я сидела, плакала в кабинете, потому что я врачу говорю: "Ну, я думала, что он чуть-чуть не слышит, но не думала, что так сильно...". Они поставили 3-4 степень…" – вспомнила мама.

Спасать сына от инвалидности родителям было тяжело. Семья живет в маленьком поселке. Доходы – минимальные, а стоимость аппаратов – десятки тысяч гривен. Поддержал семью Фонд Рината Ахметова.

"Смотрим телевидение, и видим, что людям очень помогает Фонд, спасибо! И попробовали птицу удачи и себе. И помогло! Спасибо!" – с благодарностью говорит бабушка Валика Ирина Пасечник.

"Фонд Рината Ахметова очень большую помощь нам оказал. Не бросают в трудную минуту людей, самое главное. Мы очень благодарны, спасибо большое", – добавляет мама ребенка.

Чтобы узнать, какие успехи делает малыш, представители Фонда пришли к семье в гости и поздравили с новогодними праздниками.

"Акция "Ринат Ахметов – детям!" была создана благодаря личному участию Рината Ахметова и стала первым шагом на пути к системной благотворительности. Со временем она выросла в одноименный проект Фонда, в фокусе которого – дети", – говорит руководитель программ Фонда Рината Ахметова Екатерина Терзиева.

"Это очень приятно, что приезжают люди за тридевять земель в наши края, и они о нас помнят", – говорит бабушка маленького Валика.

Акция "Ринат Ахметов – детям!" – самая масштабная в стране. Инициирована 19 лет назад. На этот раз участие в проекте приняли 90 тысяч детей.

"Третий месяц он ходит с аппаратом. Зовешь его – на оклик он оборачивается, он реагирует. Уже есть первые слова, чаще говорил "баба", "папа", "дай" научился уже. Мы понимаем, что он слышит", – радуется бабушка Ирина Пасечник.

Несколько раз в неделю у Валентина – занятия с дефектологом. Родные надеются, что ребенок вскоре догонит сверстников.

Напомним, что Фонд Рината Ахметова воплощает мечты детей.

Добавим, что ранее мы сообщали о том, что за считаные дни до Нового года у воспитанников дома-интерната в Мариуполе появилась уникальная возможность определиться с профессией и сразу проверить себя в деле. В этом им помогли посланники Фонда Рината Ахметова.

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