Фонд Рината Ахметова помог услышать мир пятилетнему Марку из Харькова

Семья Ужиковых с радостью наблюдает за тем, как ребенок различает звкуи

Пятилетний Марк из Харькова, как и его родители, не слышал никаких звуков. Ни шепота, ни крика. После обследований выяснилось, что у мальчика есть шанс на полноценную жизнь. Но для этого нужны современные слуховые аппараты. Ребенку помог Фонд Рината Ахметова.

Мальчик, по сути, пребывал в полной тишине – с утра и до вечера. Родители мальчика потеряли слух в детстве.

"Андрей не слышит у меня, он переболел в детстве, и так случилось, что я даже и не ожидала этого, и не могла предполагать", – говорит бабушка Марка Татьяна Ужикова.

Другие родственники не имеют проблем со слухом. Старшее поколение мечтает, чтобы внук, который родился с пороком, услышал мир звуков.

"Я очень хочу и буду помогать Марку, общаться больше с ним, заниматься, развиваться, чтобы у него все получилось, чтобы он слышал, чтобы он был полноценным человеком", – говорит Татьяна Ужикова.

Врачи выяснили, что у Марка – тугоухость четвертой степени. В таком случае сначала нужно сохранить остаточный слух. А уже потом, вместе с сурдопедагогами, учить ребенка разговаривать.

"Мама с папой на себе прочувствовали, как это – не слышать и не разговаривать. Я думаю, они будут заниматься ребенком всерьез", – говорит слухопротезистка Виктория Смирнова.

Услышать окружающий мир мальчик мог только с современными слуховыми аппаратами. Но стоят они дорого.

"Это очень большая сумма, учитывая то, что Настя не работает, она полностью занимается садиком, ребенком, работает один Андрей. Но зарплата такая, что это непосильно", – говорит бабушка Марка Татьяна Ужикова.

Бабушка Марка обратилась в Фонд Рината Ахметова. Там – не отказали.

"Спасибо Ринату Ахметову, большое спасибо за его помощь, за то, что он отозвался, обратил внимание на нашу беду, я очень благодарна, спасибо большое!" – говорит бабушка Марка Татьяна Ужикова.

Детям с недостатками слуха Фонд помогает с 2007 года. Благодаря проекту "Теперь я слышу!" было установлено 165 высокочувствительных слуховых аппаратов.

"Спасибо Фонду и Ринату Леонидовичу за то, что это организовано. Добрые сердца у вас! Сделаем все, чтоб он как-то услышал мир звуков", – говорит прадедушка Марка Николай Коваль.

Со слуховыми аппаратами Марк сразу же услышал собственный голос.

"Много новых звуков появится, которых он никогда не слышал, речь, которую он никогда не слышал, поэтому ко всему нужно ему будет привыкать", – объясняет слухопротезистка Виктория Смирнова,

Впрочем, родные готовы приложить любые усилия, чтобы единственный сын и внук смог жить полноценной жизнью.

"У моего сына Марка всё будет хорошо! Спасибо всем большое!", – от всего сердца говорит переживший ту же проблему, что и Марк, его отец Андрей Ужиков.

Ранее "Сегодня" сообщали, что Фонд Рината Ахметова помог с операцией на сердце мальчику Андрею из Харькова.

Также Фонд Рината Ахметова дарит подарки семьям с приемными детьми.

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