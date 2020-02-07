Фонд Рината Ахметова спас сердце трехлетней Алене из Харьковской области

У Алены Щербаковой из поселка Савинцы Харьковской области обнаружили порок сердца. Девочка нуждалась в срочной операции. Терять время было нельзя, потому что такие операции надо делать именно в детском возрасте. Но цена имплата шокировала родителей многодетной семьи.

Аленка – пятый ребенок в семье Щербаковых. Девочке три годика.

"Мы очень сильно хотели девочку. У нас четверо мальчиков, а муж хотел девочку", – говорит мама Алены Наталья Щербакова.

После четырех сыновей рождение дочери больше всех ждал глава семьи. Лена всегда у отца на руках.

"Она везде со мной. Где не еду, она всегда со мной, рядом. Как хотелось много детей, так и получилось. Это и радость, и любовь и гордость", – говорит отец Алены Самир Щербаков.

Девочка веселая и очень доброжелательная.

"Алёна – очень активный ребёнок. Гуляет, прыгает, бегает. И умная. Если я говорю: давай не будем баловаться, она слушает", – рассказывает Наталья Щербакова.

Но долго девочка не могла играть в активные игры. В сердце ребенка после рождения так и не закрылся проток.

"Бывает иногда, что говорит: "Мама, здесь колет, в области сердца". Врачи говорили: "Подождём, у неё такой порок сердца, что может затянуться". Ну, мы ждали до трех лет, а врачи говорят: "Он не затянулся, надо его закрывать", – рассказывает Наталья.

Перед тем как приехать в Киев на операцию, надо было найти средства на дорогой имплант. Но с пятью детьми на руках это нереально, говорит Наталья.

"У нас не хватало денег. Маленький дом. Очень тяжело жить с такими детками, такой большой семьёй", – говорит Наталья Щербакова.

Чтобы прокормить семью, Самир всегда находится на заработках. В поселке, где живут, работы нет. Сердце Алены спас Фонд Рината Ахметова – приобрел для девочки дорогостоящий окклюдер.

"Очень благодарны Ринату Ахметову, что есть такие люди на земле, что могут оказать деткам помощь, большое ему спасибо! Тысяча ему поклонов!" – говорит мама Аленки Наталья Щербакова.

Операцию сделали быстро. Проток размером в три миллиметра хирурги успешно закрыли.

"Благодаря Фонду Рината Ахметова мы этот окклюдер имели на момент имплантации. Теперь мы уверены на 100%, что легкие девочки защищены и она сможет развиваться абсолютно нормально, без всяких ограничений, спортом, всем чем хочет", – говорит эндоваскулярный кардиохирург института имени Амосова Игорь Диткивский.

В рамках проекта "Здоровое сердце" Фонда Рината Ахметова уже установили 119 окклюдеров.

После эндоваскулярной операции периода реабилитации нет. Уже на следующий день девочка могла ходить. А тем временем дома на Аленку ждали братья.

"Аленушка для них – это все", – говорит мама девочки Наталья Щербакова.

Ранее "Сегодня" рассказывали о том, как Фонд Рината Ахметова помогает жителям прифронтового Новотроицкого.

Фонд Рината Ахметова – самая известная благотворительная организация Украины. Это подтверждают результаты исследования, проведенного Украинским центром изучения общественного мнения "Социоинформ" в июне-августе 2019 года.

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