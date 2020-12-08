Фото дня. Невероятный бирюзовый Харьков в новогодней иллюминации

Харьков вовсю готовится к праздникам, город к Новому году украсили очень красивой иллюминацией в бирюзовых тонах.
Соответствующие фото разместил в Сети местный бизнесмен.
В этом году город выглядит особенно стильно. Украшения состоят из нескольких композиций, среди них – светящиеся силуэты фигуристов и громадные елочные шары.
И множество бирюзовых огоньков повсюду...
Напомним, в Киеве начали украшать главную елку страны на Софийской площади и сайт "Сегодня" выбрал первую игрушку, которую наши журналисты подняли на высоту.
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