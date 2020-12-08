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Фото дня. Невероятный бирюзовый Харьков в новогодней иллюминации

8 декабря, 00:51

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Город в этом году выглядит особенно стильно

Харьков вовсю готовится к праздникам, город к Новому году украсили очень красивой иллюминацией в бирюзовых тонах.

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Соответствующие фото разместил в Сети местный бизнесмен.

В этом году город выглядит особенно стильно. Украшения состоят из нескольких композиций, среди них – светящиеся силуэты фигуристов и громадные елочные шары.

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И множество бирюзовых огоньков повсюду...

Новогодняя иллюминация в Харькове

Напомним, в Киеве начали украшать главную елку страны на Софийской площади и сайт "Сегодня" выбрал первую игрушку, которую наши журналисты подняли на высоту.

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фото Харьков иллюминация Новый год
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