Фото дня. В поликлинике Харькова заметили огромную очередь на вакцинацию

Сегодня, 26 октября, в Харькове в городской поликлинике № 26 выстроилась очередьна вакцинацию. Всех людей, которые записались на определенное время, медперсонал отправляет в "живую" очередь.
Об этом пишет очевидец в Telegram-канал "Ху**вый Харьков".
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Мужчина записался поликлинику на вакцинацию через медицинскую информационную систему Helsi.
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"В коридоре куча сумасшедших, которые орут про живую очередь. Людей, которые пришли по записи на время, медсестра посылает на**й в живую очередь. Рассказывают про вчерашнюю пи***лку. Зачем я записывался на время — непонятно", – пишет мужчина.
Рекорд смертности от COVID-19
За прошедшие сутки, 25 октября, в Украине выявили 19 120 новых случаев коронавируса, это на 4486 человек больше, чем за сутки до этого. Умерло рекордное количество инфицированных – 734.
Больше всего новых инфицированных коронавирусом зарегистрировали в Днепропетровской (1760), Одесской (1605), Запорожской (1335), Харьковской (1255) и Херсонской (1222) областях. В Киеве – 1135 новых больных COVID-19.
По всей стране сделали 129 063 теста на коронавирус (68 569): методом ПЦР – 61 027 (34 540), ИФА – 18 233 (6487), экспресс-тестов на антиген – 49 803 (27 542).
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