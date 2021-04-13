Фотофакт. Исполняющий обязанности мэра Терехов помыл метро Харькова

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов помыл стену на станции метро "Академика Барабашова". Сделал он это во время готовности метрополитена в Харькове к работе в красной зоне карантина. На своей странице в Facebook Терехов разметил фото и признался, что мыть стены – это не простая работа.

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"Поддерживать метро и вагоны в чистоте – очень непростая работа. Знаю об этом не понаслышке – отмыл от грязи стену на станции "Академика Барабашова", – написал и.о. мэра города.

Напомним, во время ужесточения карантина в метро Харькова усиливаются меры по дезинфекции вестибюлей, платформ, эскалаторов, дверей и вагонов. Обработка проводится специальным раствором для уборки и дезинфекции. Специальные бригады выходят на посты после часа ночи, когда отключены линии напряжения.

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Также сообщалось, что Украина все стремительнее приближается к полному локдауну.

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