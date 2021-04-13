Українська
$ 27,93
33,28
  1. Новости в регионах
  2. Новости Харькова

Фотофакт. Исполняющий обязанности мэра Терехов помыл метро Харькова

13 апреля, 10:01

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Из-за красной зоны карантина Харьковский метрополитен усилил меры по дезинфекции помещений, эскалаторов и вагонов

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов помыл стену на станции метро "Академика Барабашова". Сделал он это во время готовности метрополитена в Харькове к работе в красной зоне карантина. На своей странице в Facebook Терехов разметил фото и признался, что мыть стены – это не простая работа.

Реклама

"Поддерживать метро и вагоны в чистоте – очень непростая работа. Знаю об этом не понаслышке – отмыл от грязи стену на станции "Академика Барабашова", – написал и.о. мэра города.

Напомним, во время ужесточения карантина в метро Харькова усиливаются меры по дезинфекции вестибюлей, платформ, эскалаторов, дверей и вагонов. Обработка проводится специальным раствором для уборки и дезинфекции. Специальные бригады выходят на посты после часа ночи, когда отключены линии напряжения.

В тренде
В Харькове в ДТП погиб майор полиции: что о нем известно (фото)
Реклама

Также сообщалось, что Украина все стремительнее приближается к полному локдауну.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

фото Харьков метро метрополитен красная зона Игорь Терехов

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Полгода боролся за жизнь: в Харькове от последствий COVID-19 умер главврач больницы
Полгода боролся за жизнь: в Харькове от последствий COVID-19 умер главврач больницыХарьков
Скандал в морге на Харьковщине: покойников перепутали – подробности
Скандал в морге на Харьковщине: покойников перепутали – подробностиХарьков
Копейки вместо миллионов: родственники погибших в смертельном ДТП в Харькове не получают обещанные компенсации
Копейки вместо миллионов: родственники погибших в смертельном ДТП в Харькове не получают обещанные компенсацииХарьков
В Харькове в ДТП погиб майор полиции: что о нем известно (фото)
В Харькове в ДТП погиб майор полиции: что о нем известно (фото)Харьков
Плохие показатели по COVID-19: какие области ближе всего к локдауну
Плохие показатели по COVID-19: какие области ближе всего к локдаунуУкраина
Еще одна область Украины попала в красную зону
Еще одна область Украины попала в красную зонуХарьков

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять