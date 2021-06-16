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Пара из Харькова, которая сковала себя цепью, объявила о разрыве. Что известно

16 июня 2021 18:12

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Александр и Виктория решили расстаться – цепь будут снимать в присутствии представителя "Книги рекордов Украины"

Пара из Харькова Александр Кудлай и Виктория Пустовитова, которая сковала себя цепью четыре месяца назад, объявила о разрыве.

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Об этом сообщил Александр в своем Instagram.

"К нашему большому сожалению, мы заканчиваем наши отношения. Это все стало нашим прошлым, к которому мы всегда будем относиться с уважением", – говорится в "сторис".

О разрыве пара сообщила в соцсетях. Фото: скриншот

О разрыве пара сообщила в соцсетях. Фото: скриншот

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Чуть позже, после того, как их завалили огромным количеством вопросов о том, не шутка ли это, они записали еще одно сообщение.

"Многие из вас спрашивают: "Это не шутка?". Мы думаем, что такими вещами шутить не стоит, это не шутка", – говорится в сообщении.

Подписчики пары сначала не поверили, что они расстаются. Фото: скриншот

Подписчики пары сначала не поверили, что они расстаются. Фото: скриншот

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Отметим, по состоянию на 16 июня пара провела на цепи 123 дня. Завтра, 17 июня, цепь снимут в присутствии эксперта "Книги рекордов Украины".

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"На данный момент пара объявляет не только о прекращении этого уникального эксперимента, но и, к сожалению, о прекращении своих отношений. Цепь будет сниматься на том же месте, где 4 месяца назад, в День влюбленных, пара решилась на такой рекорд: вблизи скульптуры Единения на Днепровской набережной в Киеве", – написала представительница организации "Книга рекордов Украины" Лана Ветрова на своей странице в Facebook.

Также напомним, в мае скованные влюбленные передумали снимать цепи. Эксперимент должен был продлиться 3 месяца, то есть до 14 мая. Но влюбленные решили иначе.

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