"Газовые каникулы": в Харьковской области с 5 марта возобновят работу только детсады

В Харьковской области с 5 марта возобновят работу только детсады. Занятия в вузах, школах и профтехучилищах начнутся уже 12 марта. Об этом сообщает пресс-служба Харьковской облгосадминистрации.

"Было принято решение не прерывать объявленные накануне каникулы для школьников, учащихся профессионально-технических учебных заведений и студентов. Во-первых, это объясняется плохими погодными условиями и низким температурным режимом в учреждениях образования (их необходимо прогреть), во-вторых – тем, что многие студенты и школьники уже успели разъехаться",- говорится в сообщении.

Вчера, 3 марта, пресс-служба МОН сообщила, что проблема с газоснабжением в Украине решена и уже в понедельник, 5 марта, все учебные заведения будут работать в обычном режиме. Но само решение о приостановлении или возобновлении работы заведений принимает само учреждение в пределах своей автономии.

Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" о компенсации за недопоставленные "Газпромом" объемы газа для транзита. По итогам рассмотрения спора, российский монополист должен выплатить Украине 2,56 млрд долл.

В ответ Россия отказалась начать поставки газа в Украину с 1 марта. Причем "Газпром" сделал это в морозы и предупредил о своем решении за 15 минут до запланированного старта поставок и вернул предоплату.