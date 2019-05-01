Делами ДТП с участием полицейских в Харькове и Полтаве занялось Госбюро расследований

В результате обоих происшествий пострадали люди

Фото: ГБР

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований в Полтаве выясняют обстоятельства двух ДТП, произошедших с участием сотрудников полиции. Об этом сообщают в пресс-службе ГБР.

По данным ведомства. аварии произошли на выходных в Харькове и Полтаве.

Так, 27 апреля в Харькове, в районе проспекта Любови Малой, на нерегулируемом пешеходном переходе автомобиль ЗАЗ Lanos совершил наезд на 66-летнего пешехода, в результате чего пешеход получил телесные повреждения. За рулем автомобиля находился оперуполномоченный Новобаварского отдела полиции.

"Следователи ГБР открыли уголовное производство по части статьи 286 ("Нарушение правил безопасности дорожного движения") Уголовного кодекса Украины и устанавливают обстоятельства аварии", – говорится в сообщении.

Второе ДТП произошло 29 апреля в Полтаве, на перекрестке улиц Пушкина и Сенной. Toyota Prius, который принадлежит Управлению патрульной полиции в Полтаве, столкнулся с Daewo Lanos". В результате аварии, пассажир Daewo Lanos получил телесные повреждения.

"Следователи терруправления ГБР также открыли уголовное производство по части 1 статьи 286 ("Нарушение правил безопасности дорожного движения") Уголовного кодекса Украины и выясняют все подробности происшествия", – уточняет пресс-служба ГБР.

Напомним, ранее следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Краматорске, завершили досудебное расследование в отношении участкового офицера Кальмиусского отделения полиции ГУ Нацполиции в Донецкой области, подозреваемого в совершении ДТП.

В ходе досудебного расследования установлено, что сотрудница полиции, находясь вне службы, двигалась за рулем автомобиля "ВАЗ" с превышением скорости, в результате чего совершила наезд на препятствие в виде бетонных блоков блок-поста в городе Мариуполе. Участковый офицер полиции находилась за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

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