Это перебор: появилась реакция харьковчан на подорожание проезда

В Харькове таксисты и пассажиры по-разному выступили против повышения цен на проезд

Иллюстрация. Фото: Facebook.

Это перебор: появилась реакция харьковчан на подорожание проезда Таисия Ерохина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/ade/808/5c4ade8080fc6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/ade/808/5c4ade8080fc6.jpg 2019-02-07T18:06:00+02:00 Харьков В Харькове таксисты и пассажиры по-разному выступили против повышения цен на проезд

Подорожание проезда в Харькове вызвало разную реакцию у разных пассажиров, а также у сотрудников служб такси. Как известно, с 7 февраля в городе поднялись расценки на проезд в метро – теперь одна поездка вместо пяти гривен стоит столько же, как и в Киеве – восемь гривен. Также поднялись цены и на проезд в трамваях и троллейбусах – до шести гривен (раньше было четыре)

Решение о повышении тарифов местный исполком принял 6 февраля. В зале присутствовали и активисты, которые требовали повышения качества услуг на электротранспорте, а только потом - изменения стоимости проезда.

Узнав о подорожании, харьковчане массово ринулись пополнять карточки метро, чтобы хоть немного сэкономить на поездках по старому тарифу. Так, на станции метро "Холодная гора" и "Победа" к терминалам пополнения выстраивались десятки пассажиров.

Как сообщили журналистам "Сегодня" в пресс-службе метрополитена, в среду электронные карты пополнили на 16,896 млн грн, что почти в пять раз превышает обычное ежедневное пополнение.

А утром 6 февраля в центре города на мосту над Клочковским спуском появился плакат с надписью: "Гена, 8 грн — это перебор!".

А вот некоторые службы такси изменение ценников использовали в собственном маркетинге и разослали клиентам сообщения с текстом: "Комфорт по цене метро? Это реально!".

Ранее мы писали, что в Харькове анонсировали подорожание проезда в метро. Мэр города Геннадий Кернес заявил о подаче метрополитеном заявки на повышение стоимости проезда.

Напомним, в ноябре мы сообщали, что против подорожания проезда протестовали в Киеве пассажиры пригородных маршруток. Стоимость выросла на несколько гривен. Жители пригорода столицы требовали от областной администрации вмешаться в ситуацию и повлиять на перевозчиков. Так, чтобы добраться из Вишневого – надо заплатить уже не 15, а 18 гривен. А стоимость проезда из далекой Таращи выросла на 20 гривен – до 135.

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АВТОР: Таисия Ерохина Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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