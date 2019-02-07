Это перебор: появилась реакция харьковчан на подорожание проезда
В Харькове таксисты и пассажиры по-разному выступили против повышения цен на проезд
Подорожание проезда в Харькове вызвало разную реакцию у разных пассажиров, а также у сотрудников служб такси. Как известно, с 7 февраля в городе поднялись расценки на проезд в метро – теперь одна поездка вместо пяти гривен стоит столько же, как и в Киеве – восемь гривен. Также поднялись цены и на проезд в трамваях и троллейбусах – до шести гривен (раньше было четыре)
Решение о повышении тарифов местный исполком принял 6 февраля. В зале присутствовали и активисты, которые требовали повышения качества услуг на электротранспорте, а только потом - изменения стоимости проезда.
Узнав о подорожании, харьковчане массово ринулись пополнять карточки метро, чтобы хоть немного сэкономить на поездках по старому тарифу. Так, на станции метро "Холодная гора" и "Победа" к терминалам пополнения выстраивались десятки пассажиров.
Как сообщили журналистам "Сегодня" в пресс-службе метрополитена, в среду электронные карты пополнили на 16,896 млн грн, что почти в пять раз превышает обычное ежедневное пополнение.
А утром 6 февраля в центре города на мосту над Клочковским спуском появился плакат с надписью: "Гена, 8 грн — это перебор!".
А вот некоторые службы такси изменение ценников использовали в собственном маркетинге и разослали клиентам сообщения с текстом: "Комфорт по цене метро? Это реально!".
Ранее мы писали, что в Харькове анонсировали подорожание проезда в метро. Мэр города Геннадий Кернес заявил о подаче метрополитеном заявки на повышение стоимости проезда.
Напомним, в ноябре мы сообщали, что против подорожания проезда протестовали в Киеве пассажиры пригородных маршруток. Стоимость выросла на несколько гривен. Жители пригорода столицы требовали от областной администрации вмешаться в ситуацию и повлиять на перевозчиков. Так, чтобы добраться из Вишневого – надо заплатить уже не 15, а 18 гривен. А стоимость проезда из далекой Таращи выросла на 20 гривен – до 135.
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