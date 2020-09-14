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Геннадий Кернес попал в больницу

14 сентября, 16:41

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Мэр Харькова не появлялся на публике несколько недель

Городской голова Харькова Геннадий Кернес попал в больницу. Больничный у мэра открыт с 10 сентября.

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Как сообщает PavlovskyNews, в пресс-службе горсовета диагноз уточнять не стали. Там сослались на то, что этой информацией владеет только лечащий врач и ее разглашать нельзя.

Кроме того, информацию о болезни Кернеса подтвердил директор Департамента по вопросам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко, сообщает "Объектив". Он тоже не стал комментировать, чем болеет мэр, сославшись на врачебную тайну. Известно, что обязанности Кернеса сейчас исполняет секретарь горсовета Александр Новак.

Тем временем в местных Telegram-каналах появилась информация о том, что состояние харьковского мэра тяжелое. По их данным, он в коме. Официального подтверждения этой информации пока нет.

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Отметим, что харьковский мэр не появляется на публике около трех недель, а в СМИ пишут, что он лечится в 17 горбольнице, которая определена опорной для лечения больных с коронавирусом.

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Напомним, что Кернес выступал против ужесточения карантина в городе. В частности, он заявлял, что останавливать метрополитен и наземный общественный транспорт в Харькове не будут.

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Харьков болезни геннадий кернес
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