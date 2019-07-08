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Геннадий Кернес: "Сейчас Украине нужны люди дела"

8 июля, 14:56

Мэр Харькова и кандидат в народные депутаты от партии "Оппозиционный блок" Геннадий Кернес рассказал, чего не хватает органам местного самоуправления и какие вопросы нужно в первую очередь решить парламенту нового созыва

Геннадий Кернес. Уверен, что новый парламент должен способствовать децентрализации с увеличением полномочий на местах и защищать крупные инфраструктурные проекты. Фото: Пресс-служба Харьковского горсовета
Геннадий Кернес. Уверен, что новый парламент должен способствовать децентрализации с увеличением полномочий на местах и защищать крупные инфраструктурные проекты. Фото: Пресс-служба Харьковского горсовета.

Мэр Харькова с 9-летним стажем и политик с более чем 20-летним опытом Геннадий Кернес недавно заявил о своем желании участвовать в досрочных выборах в Верховную Раду, которое для многих харьковчан оказалось неожиданным.

Мы узнали о политических планах мэра и работе в составе партии "Оппозиционный блок". Также Геннадий Кернес рассказал о проблемах местного самоуправления, собирается ли получать мандат народного депутата, и о том, что должен изменить парламент нового созыва в текущих реформах Украины.

— Геннадий Адольфович, это первый ваш опыт участия в парламентских выборах, почему было принято такое решение?­

— Дело в том, что органы местного самоуправления, где я работаю уже не один год, полностью функционируют в соответствии с действующим законодательством, то есть с законодательством, которое принимают в Верховной Раде Украины. И хотя закон призван помогать народу, наши законы не соответствует той реальности, в которой мы живем. Объединившись с мэрами в партию "Доверяй делам", мы влились в "Оппозиционный блок", чтобы защитить интересы территориальных громад и создать лобби, которое бы выступало на стороне местного самоуправления.

— Еще в мае вместе с мэром Одессы Геннадием Трухановым вы собирались вести собственную политсилу "Доверяй делам" в парламент, но уже в начале июня решили объединиться с пятью партиями. Значит ли, что объединение позволит преодолеть 5-процентный барьер, усилило ли это решение каждую из пяти политсил, которых сейчас избиратели знают как "Оппозиционный блок"?

— Объединились партии "Оппозиционный блок", "Партия мира и развития", "Возрождение", "Наши", "Доверяй делам", объединились мэры крупных городов, которые имеют авторитет в своих регионах, представители крупных промышленных предприятий, в числе которых "Запорожсталь". И я думаю, что нам по силам преодолеть 5-процентный барьер. Своим примером мы можем показать, каких результатов достигнем в будущем. 

— Ранее вы заявляли, что не будете менять кресло мэра на место под куполом Верховной Рады? Не поменялось ли это убеждение?

— Я не буду депутатом Верховной Рады Украины. Если "Оппозиционный блок" преодолеет 5-процентный барьер и станет парламентской фракцией, я сложу полномочия и продолжу работать харьковским городским главой.

— Когда вы останетесь в Харькове после выборов, каким видите дальнейшее сотрудничество, совместную работу со своими коллегами по "Оппозиционному блоку"?

— Первое, что хотелось бы сделать, разобраться с медицинской реформой: или необходимо ее отменить, или вносить правки в законодательство для того, чтобы эта медреформа была похожа на что-то человеческое. Немаловажными являются вопросы, связанные с жилищно-коммунальным комплексом, потому что Жилищный кодекс Украины очень старый, принятый еще в 1980-х, но все еще действует. Считаю, что необходим новый. Есть много других вопросов, к примеру, связанных с распределением и нормативами отчисления в бюджетном процессе. И, конечно, нужна глубокая децентрализация. Необходимо больше полномочий передавать на места, при этом обеспечив их финансирование. 

— Какие важные задачи для органов местного самоуправления по всей стране нужно в обязательном порядке решить Верховной Раде нового созыва?

— Самое главное — предоставить органам местного самоуправления четкие полномочия с учетом децентрализации.

— Возможно, у вас уже есть список законопроектов, программ, которые вы и ваша политсила будете реализовывать уже в составе парламента нового созыва?

— У нас есть партийная программа, и под каждый ее пункт разработан законопроект. С нашими предложениями по восстановлению мира на Донбассе, возвращению украинцев домой, выводу экономики из тени, отмене ряда реформ, социальной защите и благосостоянию украинцев можно ознакомиться на сайте "Оппозиционного блока".

— Если говорить о Харькове, какую поддержку новый парламент может и должен оказать городу? К примеру, мы знаем, что во многом государственная поддержка способствует реализации крупных инфраструктурных проектов — таких, как строительство метро. Что будет с этим проектом и ему подобными?

— Вы верно сказали, что такой крупный проект, как строительство станций метрополитена, зависит полностью от поддержки государства. В данном вопросе мы будем и опираться, и руководствоваться общими интересами. Конечно, нас должна будет поддержать та парламентская фракция, которая пройдет в парламент для защиты, в том числе вот таких проектов на местах. Люди, которые участвуют в формировании самой идеологии этой партии, могут показать своим примером, каких результатов достигнем в будущем. Еще одним крупным проектом является создание ситуационного центра, над которым мы работаем. Если нам удастся его успешно построить, то он может служить примером для других регионов. Во всяком случае, Министерство внутренних дел положительно относится к созданию такого ситуационного центра, а министр лично высказал поддержку. 

— Возможно, удастся решить хоть частично вопрос ремонта инженерных сетей, который беспокоит горожан уже не первый год? Ведь собственными силами городу сложно решить эту ситуацию.

— Это все крупные проекты, программы, которые должны быть приняты на государственном уровне, иметь государственную поддержку и финансирование. Мы готовы участвовать как в разработке необходимых для этого законов, так и в реализации.

— Поделитесь планами, как улучшить жизнь в Харькове?

— Планы у нас большие! Это и вопросы строительства социального жилья, к примеру, решение жилищных вопросов для многодетных семей и семей, в составе которых есть люди с инвалидностью. Необходимо решать вопросы, связанные с медицинской реформой. Харьков имеет учреждения разного уровня медицинского обслуживания, и поэтому может выступить в качестве пилотного города, где попробуем улучшить качество медобслуживания населения. 

— Что может принести людям победа вашей политсилы на выборах?

— Сейчас Украине нужны люди дела. Мы неслучайно приняли общий девиз "Доверяй делам". Если посмотреть качественно на наш список, то увидим там крупных промышленников, мэров разных город, всех тех, кто создает рабочие места ежедневно на фронте жизнеобеспечения и жизнедеятельности. Мы — за мир, за окончание войны, за экономическое возрождение, за налаживание добрососедских отношений. Я считаю, мы качественно отличаемся от других и можем сделать многое для достижения озвученных выше целей.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, как в Харьковской области проводят капитальный ремонт дорог. Юлия Светличная осмотрела объем работ, которые уже выполнены, а также ознакомилась с дальнейшими планами дорожников.


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Тег выборы, интервью, кернес, геннадий кернес, выборы в парламент , оппозиционный блок, выборы 2019

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АВТОР:

Марина Клевцова

Источник:

Сегодня

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