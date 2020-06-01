Гибель матери и младенца в Харькове: появились новые подробности

Женщина, которая вместе с маленькой дочерью выпала из окна харьковской многоэтажки, была адвокатом и занималась семейным правом. Об этом, со ссылкой на собственные источники, сообщает NewsRoom.

Яна в 2006 году защитила кандидатскую степень в Национальной юридической академии имени Ярослава Мудрого, а потом работала преподавателем. В последнее время женщина начала сотрудничать с одной из частных юридических фирм.

Как отметили в этой компании, погибшая была их партнером-консультантом – к ней обращались по вопросам, связанных с семейным правом.

Напомним, трагедия произошла сегодня, 1 июня, около 6 утра в 24-этажном доме на улице Культуры, 22. Жила погибшая на 19-м этаже здания. Именно оттуда она вместе с ребенок и упали. По словам знакомых, у женщины были проблемы с психикой.

Похожий инцидент произошел сегодня, 1 июня, и в Кривом Роге. Тут из окна роддома на четвертом этаже выпала молодая женщина. От полученных травм она погибла.

Также мы рассказывали, как в Одесской области из окна больничной палаты вывалились двое детей – мальчик и девочка.

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