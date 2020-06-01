Гибель матери и младенца в Харькове: что рассказал отец семейства

В Шевченковском районе Харькова полиция устанавливает все обстоятельства гибели матери и младенца.

"В настоящее время установлено, что 42-летняя женщина с шестимесячным сыном и 53-летним мужчиной жила в доме на 19-м этаже. Сообщение о происшествии, которое произошло во дворе многоэтажного жилого дома на улице Культуры, поступило в Шевченковский отдел полиции 1 июня в 6:15", – рассказали в Главном управлении Национальной полиции в Харьковской области.

В свою очередь в Шевченковском райотделе заявили, что муж харьковчанки, выпавшей из окна на 19-м этаже с младенцем, узнал о трагедии от правоохранителей.

"Мужчина в тот момент находился дома. Как он объяснил сотрудникам полиции: о случившемся узнал, только когда правоохранители пришли к ним домой. Муж сказал, что в этот момент, вероятно, спал", – рассказали в райотделе.

Муж утверждает, что во время трагедии посторонних в квартире не было, передает newsroom.kh.ua.

Напомним, трагедия произошла сегодня, 1 июня, около 6 утра в 24-этажном доме на улице Культуры, 22. Жила погибшая на 19-м этаже здания, оттуда она и ребенок и упали.

По словам знакомых, у женщины были проблемы с психикой. "Знакомые сказали, что у женщины были проблемы с психикой. Она 77-го года рождения, оделась и выпрыгнула с балкона. Муж в это время был дома", – сообщили очевидцы в Telegram-канале "Веха".

По факту смерти ребенка сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по п. 2 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. А по факту смерти женщины следователями Шевченковского отдела полиции открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство".

А в Кривом Роге,также утром 1 июня, из окна роддома на четвертом этаже выпала молодая женщина. От полученных травм она погибла.

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