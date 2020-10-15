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"Х**ню городите": глава Харьковской ОГА поскандалил с депутатами (видео)

15 октября, 15:59

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Алексей Кучер таким образом отреагировал на критику в адрес горздрава

Глава Харьковской ОГА Алексей Кучер на сессии облсовета поругался с депутатами и применил нецензурную лексику.

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Как сообщает PavlovskyNews, произошло это во время обсуждения вопроса организации борьбы с пандемией COVID-19.

Замглавы облсовета Владимир Скоробагач заявил, что в области катастрофическая ситуация из-за якобы плохой работы Департамента здравоохранения ОГА.

После этого глава ОГА Алексей Кучер обратился к выступающему со словами:

"Х**ню это вы сейчас городите. Потому что никаких нет абсолютно конкретных примеров, которые бы говорили о том, что у нас в департаменте хаос. Конкретные прошу примеры... Что вы конкретно делали 5 лет, чтобы была другая ситуация? Н**ера ни делали вместе с Булахом на пару. Теперь вы начинаете здесь кому предъявлять претензии", – сказал Кучер.

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После этого разговор с депутатом перешел на крик. Перепалку прекратил глава областного совета Сергей Чернов.

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Видео: PavlovskyNews

Ранее мы сообщали, в Харьковской области стремительно растет количество заразившихся коронавирусом.

Также напомним, мэр Харькова Геннадий Кернес, который еще 14 сентября был госпитализирован с коронавирусной инфекцией, "делает успехи". В берлинской клинике "Шарите", где он в данный момент проходит лечение, сообщают о его скорейшем выздоровлении.

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Харьков сессия ОГА конфликт брань Алексей Кучер владимир скоробагач
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