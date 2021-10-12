Глава Харьковской ОГА в тяжелом состоянии с COVID? Что говорит чиновник

Сейчас Александр Скакун находится на больничном из-за ковида, но удаленно контролирует работу ОГА

Александр Скакун заразился коронавирусом / Фото: Коллаж: Сегодня

И.о. главы Харьковской областной администрации Александр Скакун заразился коронавирусом. В Сети заговорили о том, якобы у чиновника тяжелая форма ковида, однако сам он опроверг эти данные.

Об этом Скакун написал на своей странице в Facebook.

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"Сегодня услышал, что у меня "тяжелая форма ковида". Чтобы подобная информация не распространялась, сообщаю. У меня действительно ковид. Самочувствие нормальное. В больнице под кислородом не лежу. Лечусь по рекомендациям семейного врача", – написал он.

Чиновник добавил, что сейчас он на больничном, но удаленно контролирует работу ОГА. Пока глава Харьковской области болеет, его обязанности исполняет Михаил Черняк.

Как защититься от ковида?

По данным Минздрава, лучший способ – вакцинация. Прививки снижают риск госпитализации и тяжелого течения болезни в 15 раз.

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За последние три месяца только 0,7% людей, которым диагностировали коронавирусную болезнь, были привиты двумя дозами вакцины. И только 0,4% госпитализированных больных были полностью вакцинированы.