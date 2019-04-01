Голосуй, или я тебя съем: в харьковском зоопарке прошли необычные выборы

В выборах "президента зверей" смогли поучаствовать самые маленькие харьковчане

В харьковском зоопарке прошли необычные выборы. Фото: Сегодня

Голосуй, или я тебя съем: в харьковском зоопарке прошли необычные выборы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/222/b48/5ca222b48e37d.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/222/b48/5ca222b48e37d.png 2019-04-01T17:51:37+03:00 Харьков В выборах "президента зверей" смогли поучаствовать самые маленькие харьковчане

В частном зоопарке на окраине Харькова состоялись выборы президента животных, которые проходили под лозунгом "Голосуй, или я тебя съем".

Голосование проходило по всем правилам – с бюллетенями, наблюдателями и плакатами с информацией о кандидатах. Однако, в отличие от реальных избирательных гонок среди политиков, отдать свои голоса могли и самые маленькие украинцы.

Среди претендентов на победу были орангутанг, шимпанзе, сурикат, зебра, какаду и представитель из рода леопардов – оцелот. Именно он и стал победителем в первом же туре и получил за это дополнительную миску мяса.

"Мы целенаправленно приехали проголосовать за сурикатов, которые всегда бодрые, веселые, забавные и самые милахи", – призналась посетительница-харьковчанка, которая пришла со своей дочерью.

Ранее мы писали о том, что в Херсонской области в курортном зверинце "Сафари-Парк" на Арабатской стрелке начинается настоящий бэби-бум. Недавно тут родился необычный верблюжонок, а семейства обезьян и страусов ждут пополнения.

Также мы сообщали о том, что в Винницком зоопарке уже можно понаблюдать за настоящим бэби-бумом: тут родились альпаки, ламы, обезьянки и сурикаты.

Кроме того, ранее журналисты "Сегодня" побывали в одесском зоопарке и выяснили, как братья наши меньшие готовились к смене сезона.

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