Женщине, ходившей с головой ребенка в пакете, грозит пожизненное: копы рассказали о ходе расследования (видео)

Женщине, которую задержали под Харьковом по подозрению в жестоком убийстве ребенка, грозит пожизненное заключение.
Об этом в комментарии журналистам рассказал заместитель начальника Следственного управления Харьковской области Артем Настенко.
"Сегодня (30 апреля) в шесть часов утра в Холодногорский отдел полиции поступило сообщение от оператора "102" о том, что по улице Залютинской идет обнаженная женщина, которая в одной руке держит нож, в другой руке – пакет. Данная женщина была задержана, в пакете при осмотре была обнаружена отчлененная человеческая голова", – заявил он.
Полицейский также подчеркнул, что немногим позже в селе Подгорки, "в одном из домовладений был обнаружен труп без головы, с отчлененной головой".
"В настоящее время женщина задержана. По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам состава преступления, предусмотренного частью второй статьи 115 Уголовного кодекса Украины – "умышленное убийство несовершеннолетнего ребенка". Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы", – рассказал следователь.
Настенко заявил, что сейчас следственные действия продолжаются, копы выясняют обстоятельства происшествия.
На уточняющий вопрос, состояла ли женщина на учете как психиатрически больная, следователь ответил отрицательно: "На учетах не состояла".
При этом он не стал уточнять, была ли у подозреваемой зависимость от алкоголя или наркотиков, а также оказывала ли она сопротивление при задержании – сейчас это устанавливает досудебное следствие.
Ранее мы сообщали о первых эмоциях односельчан, которые признались, что в ночь страшной трагедии они ничего не слышали и лишь утром узнали о кровавом убийстве.
Больше о подробностях этого происшествия смотрите в специальном материале "Сегодня".
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