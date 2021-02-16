Українська
$ 27,97
33,93
  1. Новости в регионах
  2. Новости Харькова

Горела в пожаре, но умерла от побоев: в Харькове в горевшей квартире нашли раненую женщину

16 февраля, 23:16

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

50-летняя женщина жила в квартире с молодой парой

В Харькове при пожаре в пятиэтажном доме из пылающей квартиры вынесли пострадавшую женщину, которая позже скончалась в машине скорой помощи, но не от ожогов.

Реклама

Об этом со ссылкой на областное управления ГСЧС сообщило местное издание Newsroom.

Сообщение о пожаре на улице Харьковских дивизий, 20 поступило на горячую линию ГСЧС в 18:57 во вторник, и туда отправили четыре экипажа спасателей.

Очаг возгорания находился в квартире на пятом этаже жилого дома. Из него эвакуировали 30 человек, а в квартире нашли пострадавшую женщину, которую передали медикам.

Реклама

В тренде
Приняли в ряды полиции: в Черновцах копы осуществили мечту смертельно больного раком мальчика (видео)

В течение часа пожар был потушен, его причина устанавливается.

Местные жители рассказали, что в горевшей квартире проживали молодая пара и женщина, которой было около 50 лет – именно ее вынесли из квартиры.

По предварительным данным, женщина умерла не из-за пожара – следы на ее теле свидетельствуют о том, что ее избили или даже ранили ножом.

В полиции пообещали прокомментировать происшествие позже.

Реклама

Напомним, 9 февраля в Харькове во время пожара в 14-этажке погиб 37-летний мужчина, 13 человек удалось спасти.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Харьков убийство жертва пожар
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Фукс и Добкин поссорились из-за Харькова: вспомнили наркотики, свиней и политику (фото, видео)
Фукс и Добкин поссорились из-за Харькова: вспомнили наркотики, свиней и политику (фото, видео)Харьков
В Харьковской области из-за лобового столкновения погибли два водителя (фото)
В Харьковской области из-за лобового столкновения погибли два водителя (фото)Харьков
В Харькове нашли мертвым пропавшего без вести школьника
В Харькове нашли мертвым пропавшего без вести школьникаХарьков
Харьков уже готов к вакцинации, не хватает только вакцины – и.о. мэра Игорь Терехов
Харьков уже готов к вакцинации, не хватает только вакцины – и.о. мэра Игорь ТереховХарьков
Без масок и дистанции: в Харькове собрались толпы из-за скидок (фото, видео)
Без масок и дистанции: в Харькове собрались толпы из-за скидок (фото, видео)Харьков
Входили в группу правозащитников: в Харькове разоблачили сутенеров (фото)
Входили в группу правозащитников: в Харькове разоблачили сутенеров (фото)Харьков

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять