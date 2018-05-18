Горячий четверг в Харькове: визит Гройсмана и "бомбы" в бизнес-центрах

Четверг для Харькова выдался волнительным: помимо визита в город первых лиц государства, неизвестные сообщили о "заминировании" сразу четырех бизнес-центров.

Вчера Харьков принимал коллегию Минсоцполитики, которую решили сделать выездной. Мероприятие прошло под руководством премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, приехал в город и министр соцполитики Андрей Рева.

Коллегию проводили в новой библиотеке НЮУ им. Ярослава Мудрого, где и обсуждали вопросы соцобеспечения, в первую очередь военных, детей и перемещенных лиц, а также говорили о монетизации субсидий.

А пока чиновники готовились встречать премьера и министра, полицейским пришлось изрядно попотеть. В 9:30 неизвестный сообщил о заминировании бизнес-центров на улицах Академика Проскуры, Свободы, Алчевских и Богдана Хмельницкого.

Полицейские эвакуировали почти 1000 человек и осмотрели более 20 000 "квадратов" территории в четырех зданиях. К счастью, опасных предметов не обнаружили, а шутника разыскивают.

Накануне мы писали, что Гройсман оценил работу властей Харьковской области.

Напомним, ранее Светличная сообщала, что ЕС поможет развивать сферу админуслуг в Харьковской области.