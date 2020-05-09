В Харьковской области из-за коронавируса в больницу попал младенец: карта распространения COVID-19

В Харьковской области, где из-за смерти свечницы от коронавируса закрыли целое село, за минувшие сутки, 8 мая, заражение зафиксировали у 52 человек, в том числе у шести медиков и пятимесячного ребенка. Об этом сообщил глава облгосадминистрации Алексей Кучер в Facebook.

"Самому младшему заболевшему среди подтвержденных случаев за последние сутки – 5 месяцев. Ребенок в больнице с мамой", – написал Кучер.

Также он рассказал, что за прошлые сутки умерли три человека (у всех них были серьезные сопутствующие заболевания). Таким образом, общее количество умерших в области увеличилось до 14 человек.

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Всего в Харьковской области зафиксировано 895 подозрений на COVID-19 (из них 63 – за последние сутки). Из них 528 случаев подтверждено (в том числе 134 – у медиков), 249 опровергнуто.

Из 528 заболевших 61 человек выздоровел, 14 умерли. Около 60% заболевших – женщины (317 человек).

Известно, что больше всего случаев COVID-19 подтверждено у людей от 41 до 60 лет (216 человек), меньше всего – в возрастных группах старше 80 лет (22 человека) и до 20 лет (28 человек). У людей от 21 до 40 лет и от 61 до 80 лет зафиксировано 141 и 121 случай соответственно.

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Около 60% подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в Харькове (318 человек). Среди районов области больше всего заболевших в Харьковском (52), Змиевском (41) и Валковском (34) районах.

Как мы сообщали, в селе Высокополье Валковского района Харьковской области коронавирусная инфекция унесла жизни двух женщин. Несмотря на это, местные жители пытались объезжать карантинно-пропускные посты. Чтобы люди не нарушали карантин, все пути вокруг этих пунктов в селе перекопали.

Ранее мы писали, что в Харьковском областном центре службы крови с самого начала карантина не хватает доноров, а соответственно и донорской крови. Сейчас добровольцев втрое меньше, чем обычно. Чтобы пополнить запасы, врачи обратились к военным и правоохранителям.

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