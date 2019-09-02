Продажа готового бизнеса в Харькове: журналисты выяснили подробности

Среди бизнесов, которые предлагают на продажу - фастфуды, СТО и салоны красоты. Фото: olx.ua

Харьковчанам, которые хо­­тят выгодно вложить свои сбережения, но не готовы тратить долгие месяцы на запуск бизнес-идеи, предлагают купить готовое дело. Так, можно стать владельцем салона красоты, интернет-магазина, а то и целого завода.

Корреспонденты "Сегодня" выяснили, почему горожане продают бизнес-проекты и как не попасть на удочку аферистов при покупке готового бизнеса.

В сети можно отыскать более 600 объявлений о продаже бизнеса в Харькове и области. Самый дешевый вариант капиталовложения – покупка аккаунта в соцсети с 4000 "живых" подписчиков за 250 грн. Его можно использовать для продвижения собственного бренда и размещения рекламы.

Более раскрученная страница обойдется в две тысячи долларов, а за 900-3000 можно долларов купить сайты по продаже различных товаров. Мобильное приложение по подбору и примерке одежды онлайн обойдется в 1700 долларов.

К более крупным инвестициям нужно быть готовым, если в планах начать бизнес офлайн. Так, купить контейнер на Центральном рынке предлагают за 3500 долларов, магазин на Конном рынке – за 300 тысяч гривен или же в обмен на жилье.

Налаженный бизнес предлагают продавцы точки по приготовлению и продаже фастфуда в районе Ботанического сада (4000 долл.), кальянной на Алексеевке (12 000 долл.), кафе в Киевском районе (27 000 грн) и ресторана в парке Артема (278 000 долл.). Для мужчин, которые знают толк в автомобилях, предлагают готовые решения: автомойки за 3600 долл., шиномонтаж – за 55 000 долл. или СТО – за 75 000 долл.

Ищут идеи для бизнеса и харьковчанки.

"Я хочу открыть что-то связанное с бьюти-индустрией. Есть для старта 15 000 долл., но вряд ли пока решусь, ведь из предложений нашла только действующий салон красоты на Салтовке за 28 000 долл., а вот такой же бизнес в центре обойдется намного дороже – в 450 000 долл.", – говорит харьковчанка Ирина.

Вложиться по-круп­­ному придется в более масштабные проекты. Так, действующий бизнес-центр обойдется в 2,8 млн долл., молочный завод – в 1,3 млн долл., нефтебаза – 1,2 млн долл., а тепличный комплекс в поселке Ольховка Харьковского района – в 200 000 долл.

Продавцы обещают бизнес "под ключ", быструю окупаемость и клиентскую базу, а эксперты советуют узнать истинные причины продажи. Авторы объявлений нередко сами говорят, что продают бизнес из-за переезда или потери интереса заниматься делом либо же расширения другого направления.

Но следует проверить достоверность информации: следует узнать побольше о владельце у его коллег или хотя бы читать отзывы о предприятии в соцсети. Не стоит отказываться от помощи аудиторов.

"Специалисты оценят реальную стоимость, проверят налоговую историю, наличие лицензий и разрешений, оценят общее состояние бизнеса. Посмотреть регистрацию, судебные тяжбы, обороты предприятия можно и в открытых базах данных", – объяснил президент Ассоциации частных работодателей Александр Чумак.

Более безопасной может быть сделка о покупке готового бизнеса по франшизе. В этом сегменте можно отыскать предложения, начиная от детских клубов развития и заканчивая магазинами сыров. К примеру, за 30 000 грн можно приобрести квест-комнату, за 50 000 грн – кофейню. А вот агентство по трудо­­устройству обойдется в 27 000 грн.

"Франшиза позволяет запустить собственный бизнес, но уже по написанной технологии, с наличием готового бренда, логотипа, брендированного оборудования. Но часть дохода придется отдать за пользование франшизой", – сказал Александр Чумак.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что работники IT-сферы в Украине массово переходят на "упрощенку" – количество "айтишных" ФЛП в стране выросло почти в полтора раза. При этом народные депутаты предлагали выделить в отдельную налоговую группу IТ-работников, которые зарегистрированы как физлица-предприниматели. Этого, однако, пока не произошло.

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