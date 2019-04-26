Граница с высоты птичьего полета: как харьковские пограничники ловят нарушителей

"Сегодня" проинспектировали границу между Украиной и Россией

За несколько дней до Дня пограничника, который в Украине отмечается 30 апреля, "Сегодня" провели день вместе с сотрудниками Харьковского пограничного отряда.

Пилоты Харьковской отдельной авиационной эскадрильи к полету подготовили легкомоторный самолет ДА-40, который потребляет мало топлива – всего 10 литров на 100 километров. На нем ищут нарушителей границы и контрабандистов. Каждый такой самолет оборудован современной оптикой.

"Инфракрасный режим есть. И плюс – днем возможности этой камеры позволяют с высоты 1000 метров выявить номер машины или что находится в машине", – рассказал командир Харьковской авиационной эскадрильи Госпогранслужбы Украины Дмитрий Халявка.

Харьковская эскадрилья следит за участком границы от Мариуполя – через восток и север – до Львова.

У пограничников также есть вертолеты Ми-8, на котором "Сегодня" отправились инспектировать границу между Украиной и Россией.

"Высота примерно до 200 метров. С этой высоты очень эффективно и четко можно наблюдать за любыми изменениями, которые произошли на государственной границе", – сказал заместитель начальника штаба Харьковского пограничного отряда Дмитрий Ковалев.

В случае обнаружения нарушения информация передается наземным службам ближайшего пункта пропуска. Ситуацию на границе мониторят с помощью двух десятков камер видеонаблюдения. На экранах в Центре управления видно каждый метр.

Когда инспекторов пытаются перехитрить, на помощь приходят служебные собаки.

"Сегодня" также познакомились с местной знаменитостью. Старшего прапорщика Харьковского пограничного отряда Василия Бурлая коллеги называют экстрасенсом.

"На самом деле я бы вам сказал, что это все опыт коллектива, свой опыт. Это все вместе. Есть какие-то отсеки, в которых могут быть двойные стенки, то есть визуально его не видно, а по конструктивным особенностям может быть какое-то пространство", – сказал он.

Пограничник уверяет, что никаких сверхъестественных способностей у него нет и честно вместе с коллегами защищает 315 километров украинско-российской границы, проходящей вдоль Харьковской области.

Ранее в Харьковской области пограничники перехватили более 700 упаковок лекарственных препаратов, которые иностранец пытался незаконно провезти в Россию. Они также задержали мужчину, пытавшегося вывезти в РФ партию наркотиков.

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