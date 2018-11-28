Грипп атакует: школы Харьковской области ушли на карантин

Заболело 9776 человек, из них 5843 — дети в возрасте до 17 лет

На Харьковщине участились случаи заболевания гриппом, особенно страдают недугом дети. Как сообщили в Харьковском областном лабораторном центре МЗ Украины, согласно данным еженедельного анализа заболеваемости, с 19 по 25 ноября произошел стремительный рост количества заболевших. Так, по сравнению с предыдущей неделей количество заболевших выросло на 50,8% как среди взрослых, так и детей.

"Заболело 9776 человек, из них 5843 — дети в возрасте до 17 лет. Всего госпитализирован 261 человек, из них 163 ребенка", — сообщили в учреждении. Правда, в Центре заверили, что эпидемиологический порог не превышен и уровень заболеваемости в городе и области низкий.

Большое количество детей заболело в Волчанском и Великобурлукском районах, поэтому там пришлось остановить учебный процесс в некоторых школах. На вынужденные каникулы ушли ученики Волчанского лицея №1 и школы №3, Варваровского лицея, Бугаевской школы. Как сообщают в лабцентре, в Харькове заболело 5787 человек, из них более 3000 — дети.

Медики советуют харьковчанам делать прививки против гриппа. Правда, специалисты отметили, что по состоянию на 26 ноября вакцинировалось в области лишь 6765 человек. Всего же с сначала эпидемического сезона в области гриппом и ОРВИ переболело 45 492 человека.

Ране мы писали, что в Харьковской области пять школ закрылись на карантин из-за массового заболевания гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями.

Напомним, что после стремительного похолодания в Украине повысилась повысилась вероятность заболеваний. Чаще всего это может быть банальной простудой, но иногда человека может подстерегать и опасный грипп.

Так, в Одесской области медики предупредили, что жителям региона будут угрожать три штамма гриппа: вирус типа А "Мичиган", А "Сингапур" и В "Колорадо".

Также мы писали о том, что за неделю только в столице инфекция уложила в кровати почти 12 тысяч человек. Всего же гриппом и респираторными вирусными инфекциями сейчас болеют более 145 000 украинцев, причем большинство из заболевших – дети.