Гроб с телом Кернеса привезли в собор для отпевания (фото)

Отпевание будет транслироваться на огромном экране

Гроб с телом умершего от последствий коронавируса харьковского мэра Геннадия Кернеса поздно вечером во вторник, 22 декабря привезли на катафалке в Благовещенский собор Харькова, где утром должно начаться отпевание покойного.

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Об этом сообщил местный телеграмм-канал "Труха".

Возле собора устанавливают огромный экран, на котором 23 декабря будут транслировать отпевание.

Канал также опубликовал фото внутри Благовещенского собора, на котором видно, что он украшен множеством белых и красных роз.

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Напомним, похороны харьковского городского головы Геннадия Кернеса состоятся в среду, 23 декабря, во второй половине дня. После отпевания в Благовещенском соборе в театре оперы и балета им. Н. Лысенка состоится церемония прощания, которая продлится четыре часа.

Мы также сообщали, каким образом будет организована церемония прощания с мэром Харькова Геннадием Кернесом в театре оперы и балета.

Все подробности в спецтеме Смерть Кернеса

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