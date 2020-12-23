Українська
$ 28,25
34,57
  1. Новости в регионах
  2. Новости Харькова

Гроб с телом Кернеса привезли в собор для отпевания (фото)

23 декабря, 01:12

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Отпевание будет транслироваться на огромном экране

Гроб с телом умершего от последствий коронавируса харьковского мэра Геннадия Кернеса поздно вечером во вторник, 22 декабря привезли на катафалке в Благовещенский собор Харькова, где утром должно начаться отпевание покойного.

Реклама

Об этом сообщил местный телеграмм-канал "Труха".

Возле собора устанавливают огромный экран, на котором 23 декабря будут транслировать отпевание.

Канал также опубликовал фото внутри Благовещенского собора, на котором видно, что он украшен множеством белых и красных роз.

В тренде
Нехватка медиков и прием в обычном доме: что с медициной в прифронтовых селах
Реклама

Напомним, похороны харьковского городского головы Геннадия Кернеса состоятся в среду, 23 декабря, во второй половине дня. После отпевания в Благовещенском соборе в театре оперы и балета им. Н. Лысенка состоится церемония прощания, которая продлится четыре часа.

Мы также сообщали, каким образом будет организована церемония прощания с мэром Харькова Геннадием Кернесом в театре оперы и балета.

Все подробности в спецтеме Смерть Кернеса

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Харьков собор отпевание гроб геннадий кернес
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Умер мэр Харькова Геннадий Кернес
Умер мэр Харькова Геннадий КернесУкраина
"Харьков осиротел": реакция Добкина на смерть КернесаПолитика
На
На "почетной аллее": где и когда похоронят Геннадия КернесаХарьков
Сын Кернеса о смерти отца:
Сын Кернеса о смерти отца: "Ты ушел из жизни победителем"Украина
Геращенко о смерти Кернеса: Закончилась целая эпоха
Геращенко о смерти Кернеса: Закончилась целая эпохаПолитика
"Больно очень" – реакция супруги на смерть Геннадия КернесаУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять