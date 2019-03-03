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Громада в Харьковской области осваивает бюджет: выплаты на ребенка, бесплатные лекарства и новая амбулатория

Сегодня, 01:05

Малиновская громада объединились год назад

Громада в Харьковской области осваивает бюджет: выплаты на ребенка, бесплатные лекарства и новая амбулатория Харьков Малиновская громада объединились год назад

Выплаты на ребенка, бесплатные лекарства и новая амбулатория. И это далеко не весь список того, что успели ввести в Малиновской громаде. Находится она в Харьковской области, объединились год назад. И начали с неотложного – медицины.

Анюте – месяц. Она третий ребенок, поэтому лишних денег в семье не бывает, шутит мама Марина. Громада выделила две тысячи гривен – подарок к рождению ребенка.

А еще помогают онкобольным. Выделяют им по пять тысяч гривен в год. И полностью обеспечивают жителей "доступными лекарствами". Кому не хватает – покупают из бюджета громады.

"По гипертонии, по ишемической болезни сердца, по бронхиальной астме, по сахарном диабету. У нас реестр на каждую группу людей. И люди обращаются к нам, проверяем есть ли они в реестре и выписываем необходимые лекарства", – делится Алла Пяткина, семейный врач.

А вот самих семейных врачей не хватает. На почти девять тысяч жителей – 2 специалиста. Приходится ездить с одного села в другое.

Решить эту проблему кадров надеются уже весной, говорит председатель громады Николай Семерьянов. В мае достроят новую амбулаторию.

А в старом здании оборудуют садик. В него уже записали 60 детей.

В громаде два больших села – Малиновка и Старая Гнилица. Всего восемь с половиной тысяч человек. За год, с тех пор как объединились, бюджет вырос в десять раз.

В промзоне  рядом находятся несколько заводов. Производят алкоголь, стекло и трубы. 80% всего бюджета громады - налоги, которые платят эти предприятия.

Ранее мы писали, как община в Черкасской области научилась осваивать свой бюджет.

Также сообщалось, что в 116 районах не создано ни одной территориальной общины.

А о достижениях Колмакской громады в Харьковской области смотрите в видеоролике: 

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Тег бюджет, видео, община, харьковская область, децентрализация, громада

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