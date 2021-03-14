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Грузовик смял три легковушки на встречке, среди пострадавших дети (фото)

14 марта, 04:24

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Водитель грузовика в Харьковской области не справился с управлением

В Харьковской области на трассе грузовик выехал на встречную полосу, спровоцировав столкновение с тремя легковыми автомобилями, вследствие ДТП пострадали четыре человека, в том числе двое детей.

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Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

По предварительным данным, 50-летний водитель грузовика "МАН" не справился с управлением и выехав на полосу встречного движения практически смял автомобили ВАЗ-110 Volkswagen Jetta и Ford.

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"В результате дорожно-транспортного происшествия с травмами различной степени тяжести в больницу были доставлены 64-летняя пассажирка автомобиля ВАЗ-110 и 33-летняя водитель Volkswagen Jetta с двумя малолетними детьми", – уточнили в полиции.

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Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ночью 7 марта в Хмельницкой области на дороге столкнулись грузовик Volvo и легковушка Renault Megan, в результате погибли два человека.

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Мы также сообщали, что в Харькове на улице Академика Павлова столкнулись сразу шесть машин.

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ДТП дети грузовик харьковская область
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