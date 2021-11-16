Густой дым и эвакуация людей: в Харькове произошел масштабный пожар (видео) — обновлено

В Харькове, где недавно пьяный водитель Mitsubishi устроил страшное ДТП, загорелась крыша одного из зданий.
Об этом сообщает Telegram-канал Труха Харьков.
Что известно
Пожар произошел на улице Культуры, 10, вблизи Сумского рынка. На кадрах с видео видно, что пожар мощный и очень густой дым. Приблизительная площадь, которую охватил огонь, — 500 кв. м. На месте инцидента работают пожарные и 20 единиц техники.
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Эвакуация людей
Жителей четырех домов, которым угрожает огонь, эвакуировали. Сейчас решается вопрос, где они будут ночевать.
Процесс ликвидации пожара
Огонь в основном месте возгорания ликвидировали. Сейчас тлеет крыша. По предварительной информации, жертв нет.
В Киеве горел торговый центр
В Киеве произошел пожар в торговом центре "Интервал-Плаза" в Голосеевском районе. Огонь заметили на крыше здания по адресу Большая Васильковская, 143/2. На месте работала бригада ГСЧС.
Жертв и пострадавших в происшествии нет.
"На крыше 6-этажного административного здания произошло короткое замыкание электропроводов с последующим горением", – пояснили в ГСЧС Киева.
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