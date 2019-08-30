В Харькове ожидают объединения районов и ждут разъяснений

Харьков / Фото: Depositphotos

Харьковскую область могут перекроить до неузнаваемости: в результате административно-территориальной реформы привычные 27 районов предлагают объединить в четыре. "Сегодня" выяснили, готовы ли к укрупнению на местах.

Как известно, ранее в Министерстве регионального развития, строительства и ЖКХ Украины представили модель административно-территориального устройства страны, в которой из 490 районов во всех областях страны предлагают сформировать лишь 102.

Это предложение — на стадии разработки и обсуждения с местными чиновниками. Укрупнение, согласно плану, коснется и Харьковской области, на что представители местной власти отреагировали неоднозначно.

Одни чиновники, чьи районы могут стать центральными, инициативу поддержали. Так, первый замглавы Первомайской РГА Татьяна Руденко рассказала нам, что район готов к укрупнению, и сможет сделать жизнь людей более комфортной.

"Город будет достойным центром укрупненного района. У нас сосредоточен сильный человеческий потенциал. Наш больничный комплекс заслуживает внимания: отремонтировано несколько отделений, работает прекрасный родильный дом, а еще хотим создать в больнице второго уровня отделение интенсивной терапии. Услуг, которые предоставляют у нас, нет в амбулаториях Сахновщинскго или Кегичевского районов. Мы развиваем свой район и хотим, чтобы, присоединяясь к нему, люди ощутили, что реорганизация пойдет только на пользу", — рассказала о перспективах укрупнения Татьяна Руденко.

По словам главы Красноградской РГА Евгения Третьякова, район которого хотят присоединить к Первомайскому, в укрупнении могут быть "подводные камни". Чиновник поддержал идею укрупнения лишь в том случае, который предусматривает сохранение минимум семи административных единиц.

"Количество населения в предложенных четырех районах очень отличается, в одном более двух миллионов, в другом 300 тысяч — о какой конкурентоспособности можно говорить? Сейчас в больницах не хватает врачей, а так появляется риск, что они ринутся в более крупный Харьковский район, ведь там будет больше возможностей. Идет отток населения, например, за границу, а экономически не обоснованное укрупнение районов даст толчок еще и к внутреннему оттоку граждан", — рассказал Третьяков журналистам "Сегодня".

Чиновники на местах настаивают, что говорить о вариантах и результатах укрупнения можно лишь тогда, когда на законодательном уровне будут прописаны все механизмы работы в новом формате.

Так, глава Изюмской РГА Любовь Шамрай, которая поддерживает идею, отметила, что, хоть карты уже и нарисованы, но полномочия власти еще непонятны. Ведь в результате половинчастой децентрализации, когда в районе есть и ОТГ, и районная власть, управленцев стало больше.

"Цель реформы ведь другая. Я – сторонник полной децентрализации, нужно убирать районное и областное звенья, громады должны научиться жить на свои налоги без промежуточных звеньев", — считает Шамрай.

В объединенных тергромадах также говорят об отсутствии механизма управления крупными районами.

"Мне казалось, мы будем напрямую подчинены облгосадминистрации. Правильно развивать программы сотрудничества громад и взаимодействовать без каких-либо территориальных единиц", — сказал глава Малоданиловской ОТГ Александр Гололобов.

В ОБЛАСТИ ПРЕДЛАГАЮТ СЕМЬ РАЙОНОВ

В Харьковском облсовете оснований для укрупнения до четырех районов не видят. Местные чиновники недоумевают, почему в Ивано-Франковской области при населении 1,4 млн человек и площади 13,9 кв. км столичные эксперты предлагают создать пять укрупненных районов, а в Харьковской, при населении 2,7 млн и площади 31,4 кв км, – только четыре.

Ранее рабочая группа разработала карту области из девяти районов, но в столице предложение не поддержали.

"В результате дополнительных консультаций и учитывая соблюдение главной цели — создание эффективной модели укрупнения, рабочая группа подготовила предложения по образованию семи укрупненных районов в области", — сообщил первый вице-президент — исполнительный директор Ассоциации органов местного самоуправления области Николай Титов.

По его словам, не взвешенные решения могут нивелировать уже имеющиеся положительные результаты децентрализации.

Отметим, что ранее заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка заявил о готовности возглавить Генеральную прокуратуру Украины и ожидает, что Верховная Рада сегодня примет решение о реформировании этого органа. Об этом он сообщил в комментарии журналистам в Киеве.

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