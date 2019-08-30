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Виновника страшного ДТП в Харькове перевели в колонию

30 августа, 14:53

Таисия Ерохина

Дронова перевели в колонию, а Зайцева ожидает распределения

Геннадий Дронов. Фото: Л.Грубник, "Сегодня"

Геннадий Дронов. Фото: Л.Грубник, "Сегодня"

Одного из участников страшной аварии в центре Харькова, на улице Сумской, 51-летнего Геннадия Дронова, приговоренного к 10 годам лишения свободы, этапировали в Крюковскую исправительную колонию №29 в Полтавской области.

Как сообщил "Сегодня" его адвокат Сергей Перепелица, Дронов был отправлен из СИЗО еще 28 августа. В колонии он пробудет около восьми лет и двух месяцев, учитывая срок, проведенный в изоляторе.

А вот место, где будет отбывать срок вторая осужденная, Елена Зайцева, еще неизвестно.

"Пока все в режиме ожидания, ждем, когда придут документы из Киева", — рассказали в пресс-службе Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний.

Напомним, 14 августа Харьковский апелляционный суд отклонил жалобы обоих участников ДТП и оставил в силе приговор суда первой инстанции — лишение свободы сроком на 10 лет с лишением права управлять транспортом на три года.

Как известно, 18 октября 2017 года на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова в центре Харькова столкнулись Lexus RX 350 и Volkswagen Touareg, после чего "японец" вылетел на тротуар и врезался в толпу пешеходов. В результате наезда пять человек погибли на месте, шестеро – пострадали. Спустя неделю один из пострадавших скончался в больнице.

Девушка-водитель, которая была за рулем внедорожника, влетевшего в толпу, была задержана. Ею оказалась студентка ХНУ имени Каразина Елена Зайцева. Другим фигурантом дела стал Геннадий Дронов, который занимался торговлей продуктами питания и табачными изделиями.

26 февраля 2019 года в Харькове Киевский районный суд приговорил обоих водителей к 10 годам лишения свободы. А 22 марта приговор был обжалован адвокатом Геннадия Дронова – Сергеем Перепелицей. 26 марта приговор обжаловала и адвокат Зайцевой – Юлия Плетнева.

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Источник: Сегодня

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