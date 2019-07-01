Харьков 100 лет назад: чем жила первая столица

Как кавалеры искали дам с приданым и как проводили досуг вечерами, можно узнать не выходя из дома

На специальной технике. В 2019 году оцифровали 5500 страниц. Фото: Т. Ерохина.

Чем жил Харьков 100 лет назад: как кавалеры искали дам с приданым, от каких недугов лечились и как проводили досуг вечерами, можно узнать не выходя из дома. Сотрудники Центральной научной библиотеки (ЦНБ) Харьковского национального университета им. Каразина создают цифровые копии раритетных газет первой столицы. При помощи уникального сканера здесь сохраняют в электронном виде уникальные издания прошлых веков. Корреспонденты "Сегодня" выяснили, как происходит процесс и где можно полистать старинную периодику.

С 2011 года сотрудники библиотеки начали оцифровывать и выставлять в открытом доступе редкие издания формата А4 в электронном архиве eScriptorium. Сейчас здесь представлено более 8000 электронных копий первых харьковских журналов, документов по истории университета.

"С 2013 года фонд книжных памятников нашей библиотеки согласно постановлению Кабинета министров является научным объектом, которому присвоен статус национального достояния. В нем представлено 85 000 документов, среди которых уникальные рукописи XII—XIX веков, архивные документы, старопечатные книги XV—XVIII веков, редкие и ценные издания XIX—XX веков, в том числе личные библиотеки известных людей города и зарубежья, профессоров университета, и уникальная коллекция журналов и газет XVIII—XX веков", — рассказала "Сегодня" директор ЦНБ Ирина Журавлева.

В 2018-м здесь приступили к оцифровке первой харьковской периодики, чтобы сохранить богатейшую коллекцию газет, ведь старинные издания разрушаются в первую очередь, поскольку в XIX веке печатались на кислотной бумаге. Библиотека вместе с компанией "Цифрова країна" участвовала в конкурсе Украинского культурного фонда, выиграв грант на оцифровку газеты "Южный край" и иллюстрированного приложения к ней. А в конце 2018-го при поддержке МОН Украины и ректората университета в ЦНБ приобрели планетарный цветной сканер формата А1 Zeutschel Omniscan 12000.

Теперь у библиотеки появилась возможность самостоятельно оцифровывать газеты большого формата и книги, которые плохо раскрываются. С начала 2019 года сотрудники библиотеки оцифровали около 5500 газетных страниц. Уникальное оборудование и еще более уникальный материал требуют профессиональных навыков и бережного отношения. Прежде чем газету начинают сканировать, ее тщательно "готовят": реставраторы библиотеки удаляют с корешков подшивок старый клей, расшивают блоки, очищают от пятен, убирают погрешности и укрепляют страницы. И только потом отреставрированные и расшитые страницы отправляются на сканирование.

Сканер последней модели. Для газет больших форматов. Фото: Т. Ерохина

Работа сканера занимает около пяти секунд, за это время статьи и объявления, выпущенные в прошлом веке, сохраняются в цифровой памяти. После оцифровки расшитые газеты отправляют на хранение в специальные папки из бескислотного картона, чтобы уберечь издание от внешнего воздействия.



Сейчас специалисты библиотеки продолжают оцифровывать газету "Южный край", которая выходила в Харькове ежедневно в 1880—1919 годах. "Южный край" был самой популярной газетой в то время, а в 1912—1917 годах она и вовсе выходила дважды в день — утренним и вечерним выпусками, освещала основные события региона, страны и зарубежья.

"Эта газета — важный информационно-документальный источник для исследования, изучения истории культуры и социально-экономического развития Слобожанского края того времени", — говорит Ирина Журавлева.

Полистать виртуальный архив можно на сайтах Karazin.Back2News и escriptorium.univer.kharkov.ua. Благодаря электронному архиву можно с легкостью узнать, что интересовало харьковчан больше века назад. К примеру, в выпуске "Южного края" за 1 июля 1881-го публиковали актуальные цены на товары. Так, пуд соли 138 лет назад стоил 45 копеек, за воз сена просили 3,5 рубля, а за кабанью тушу — 8 рублей. Согласно местной хронике, к дому священника Чижевского подбросили двухмесячного младенца, которого не смогли крестить "по бедности".

А в это же время в саду "Бавария" устроили гулянья, где прямо на кострах варили полевую кашу и жарили телят. На последних страницах можно встретить объявления, в которых дельцы продают овец и недвижимость, портные предлагают летние костюмы для мужчин, аптекари рекламируют уникальные средства для чистки зубов, а акушерка Дворянкина сдает комнаты для "секретно беременных" по ул. Рымарской, 19.

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