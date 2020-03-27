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Заместитель главы Харьковской ОГА попал в больницу: подробности

27 марта, 13:03

Татьяна Власенко

Михаил Черняк возглавлял штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации

Заместитель главы Харьковской областной государственной администрации Михаил Черняк попал в больницу с пневмонией. Об этом сообщили ряд местных СМИ.

О том, что он действительно госпитализирован, Черняк уже подтвердил лично.

"Я сейчас в больнице. Если у меня будет что сказать, я скажу, поверьте. Занимаюсь своим здоровьем, я живой человек", – сказал Черняк suspilne.media.

В то же время, он не стал рассказывать о своих симптомах, лишь отметил, что на данный момент речь о коронавирусе не идет.

"Коронавируса у меня нет на данный момент. Коронавирус есть, если он подтвержден", – ответил Черняк.

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Впрочем, чиновник не ответил, сдавал ли он уже тест на Covid-19 или нет.

Отметим, Михаил Черняк возглавляет штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, объявленной в Харьковской области 21 марта в связи с распространением коронавируса. В его полномочия, как заместителя председателя ОГА, входят вопросы здравоохранения, социальной защиты населения.

Сейчас на место руководителя штаба рассматривается кандидатура Тараса Пастуха, который является заместителем главы Харьковской ОГА Алексея Кучера. Об этом рассказала пресс-секретарь Кучера Екатерина Лазоренко,

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Напомним, ранее у заместителя главы Харьковского областного совета Владимира Скоробагача диагностировали коронавирус и пневмонию.

"Тест на Covid-19 положительный. Сейчас Владимир Скоробагач находится в больнице на лечении. Ему диагностировали пневмонию как осложнение", – сообщила спикер Скоробагача Виктория Петрухина.

А 20 марта коронавирус был подтвержден у 37-летней супруги Скоробогача Виктории.

Примечательно, что четыре экспресс-теста на COVID-19, которые делали Владимиру Скоробагачу, дали негативный результат.

В свою очередь мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив рассказал, когда нужно ждать пика заболеваемости в Украине:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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