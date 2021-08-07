Харьков накрыла ледяная буря: фото и видео крупного града

Синоптики объяснили, откуда взялись такие крупные льдинки, а жители города в шоке от неожиданного прихода зимы в августе

В Харьков заглянула зима. Коллаж "Сегодня"

Пока на трассе Одесса-Николаев любовались августовским снегом, Харьков накрыла ледяная буря – город "атаковал" сильный дождь с крупным градом.

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Об этом пишет Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

"Обильный град наделал беды сегодня утром в районе Северной Салтовки (Харьков) и Большой Даниловки. Повреждены растения", – говорится в сообщении.

Харьков присыпало. Фото: kharkivlife/instagram

Синоптики объяснили, что мощные грозы и крупный град возникли под влиянием линии приземной конвергенции в теплом секторе циклона с центром над странами Балтии. Поступления неустойчивой и влажной воздушной массы с юга способствовало развитию кучево-дождевых облаков и градовых ячеек по всей территории области.

Харьковчане в шоке от погоды. Фото: kharkivlife/instagram

Жители города очень удивились, что зима как-то рано пришла в город.

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Как сообщали новости "Сегодня", синоптики объявили штормовое предупреждение в нескольких областях страны. Причем непогода будет бушевать не завтра днем, а ближайшей ночью.

А на днях непогода снова натворила беды в Украине. Сильный град остановил движение на трассе Одесса – Киев, ледяные шары сыпались с неба в селе Кучурган, а ветер в регионе достигал 20 метров в секунду. Дождь был настолько сильный, что местами на трассе не было видно дороги. А в Николаевской области шквальный ветер срывал крыши с домов.

Все подробности в спецтеме Грозовой фронт накрыл Киев