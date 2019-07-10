Харьков получил новые троллейбусы из партии, купленной за деньги ЕБРР

Транспорт оборудован usb-портами и низким полом, удобным для инвалидов-колясочников

Харьков получил несколько новых троллейбусов. Фото: пресс-служба мэрии Харькова

В Харьков прибыли два троллейбуса из 57, которые были закуплены городом по договору с Европейским банком реконструкции и развития.

Как сообщили в горсовете, "рогатые" от компании "Богдан Моторс" отличаются низким полом, с усиленным кондиционером и отоплением, зарядными USB-портами в салоне.

По словам заместителя Харьковского городского головы по вопросам инфраструктуры города Евгения Водовозова, новый подвижной состав изготовлен в Луцке, а его производитель — автосборочный завод ПАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс".

В мэрии пообещали, что троллейбусы будут поступать партиями: в скором времени придут еще два, в августе – около 30, а до конца осени город получит все 57 единиц.

Стоить отметить, что в сумму контракта в 11,5 млн евро, кроме стоимости транспорта, входит поставка запчастей и оборудования. Маршрут, по которому будет курсировать новый транспорт, пока неизвестен.

Ранее "Сегодня" узнали, сколько трамваев, автобусов и троллейбусов колесят по Киеву и планируют ли власти закупку новых. Оказалось, что на балансе "Киевпастранса" числится 1578 единиц общественного транспорта: 709 автобусов, 458 трамваев и 401 троллейбус.

Но не весь транспорт ежедневно выходит на маршрут (многие в ремонте), даже в часы пик на городских маршрутах работают 360 троллейбусов, 275 трамваев, 355 автобусов и 135 коммунальных маршруток (71% от общего количества).

Также новости "Сегодня" сообщали, что киевская власть планирует заменить маршрутки, которые регулярно попадают в ДТП, комфортабельными автобусами. На первом этапе планируют отказаться от услуг перевозчиков, которые дублируют коммунальный транспорт. А это – едва ли не каждый третий "бусик".

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