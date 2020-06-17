Харьков получил от Фонда Рината Ахметова современные аппараты ИВЛ производства Франции

Инфекционная больница заполнена, и в реанимации до сих пор находится достаточно много люде

16 июня Фонд Рината Ахметова и ФК "Шахтер" вручили два аппарата искусственной вентиляции легких Monnal T75 производства Air Liquide Medical Systems SA (Франция) медикам Харьковской областной клинической инфекционной больницы. На время пандемии это медучреждение получило статус опорной больницы для борьбы с коронавирусом.

"Фонд Рината Ахметова закупил для государственных больниц 200 аппаратов ИВЛ. 32 аппарата были доставлены в Украину в начале июня, это крупнейшая партия такого оборудования, ввезенного в страну с начала карантина. Это реанимационное оборудование высокого класса, которое будет актуальным даже через много лет и необходимым для оказания помощи тяжелым больным, для спасения жизни людей по всей Украине. Фонд Рината Ахметова в координации с областными штабами по противодействию коронавирусу распределил аппараты ИВЛ между государственными опорными больницами шести областей. Харьковская инфекционная попала в этот список", – сказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова.

Харьков – особенный регион для Рината Ахметова. Когда на Донбасс пришла беда, именно здесь нашел свой новый дом ФК "Шахтер". Поэтому в церемонии вручения оборудования принял участие футболист "горняков" Анатолий Трубин.

"В Харькове "Шахтер" завоевывает трофеи, и мы чувствуем поддержку болельщиков во время матчей. Очень благодарны им за это. Я рад, что благодаря Ринату Ахметову мы можем сейчас всей командой сделать доброе дело для города. Уверен, эти и десятки других переданных Фондом Рината Ахметова по всей Украине аппаратов смогут спасти немало жизней. Главное, чтобы все наши болельщики сейчас продолжали серьезно относиться к карантину и заботились о своих близких. Футбол с болельщиками скоро вернется в город, и мы будем рады видеть всех на наших играх в Харькове", – сказал Анатолий Трубин.

Председатель Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер поблагодарил Фонд Рината Ахметова и ФК "Шахтер" за помощь и рассказал о текущей ситуации с коронавирусом в регионе:

"То, что делают бизнесмены, Фонд Рината Ахметова и футболисты, очень важно для нас. Мы понимаем, что без поддержки этих активных людей наша медицина, наверное, не выдержала бы. Поэтому я благодарен за помощь. Она на 100% своевременная, так как инфекционная больница заполнена, и в реанимации до сих пор находится достаточно много людей".

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Директор по стратегии и коммуникациям ФК "Шахтер" Юрий Свиридов в свою очередь отметил подвиг медиков, задействованных в борьбе с эпидемией:

"От имени Учредителя Фонда Рината Ахметова, Президента ФК "Шахтер" хочу поблагодарить врачей, которые сделали и продолжают делать невероятное. Когда весь мир пошел на карантин, вы смело отправились навстречу опасности. Сверхурочная работа, круглосуточное беспокойство, профессиональные вызовы и постоянная спецзащита, в которой трудно работать и просто дышать. Вы, как щит, встретили новый вирус. Искренняя благодарность за храбрость в борьбе с коронавирусом".

Директор больницы Павел Нартов рассказал, что переданные Фондом аппараты ИВЛ – современные и будут отвечать всем требованиям медиков в борьбе с коронавирусом:

"Аппараты ИВЛ нам очень нужны. Сейчас у нас 162 больных с подтвержденным коронавирусом".

Медики также получили от Фонда Рината Ахметова в подарок сертификаты на комплект медицинской спецодежды. Врачи смогут по QR-коду выбрать необходимые размеры – и одежда будет сшита для них по спецзаказу.

Ранее Фонд Рината Ахметова и ФК "Шахтер" передали 20 000 экспресс-тестов для выявления COVID-19 Харьковской области.

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Как сообщалось, аппараты ИВЛ от Фонда Рината Ахметова получили медики Львова, Ивано-Франковска, Краматорска, Константиновки, Бахмута Надворной, Старобельска, Рубежного и Кривого Рога. Всего государственным учреждениям здравоохранения будет передано 200 единиц самых современных моделей этой техники.

"Борьба с COVID-19 в Украине" – масштабный проект Фонда, призванный помочь в спасении жизни людей. Он реализуется по программе "Ринат Ахметов – Спасение жизней". Ранее, по личному решению Рината Ахметова, в рамках этой программы был реализован проект "200 скорых для Украины". Тогда за рекордно короткие полгода государственные медучреждения во всех регионах получили 200 спецавтомобилей с самым современным оборудованием, способных преодолевать бездорожье. В том числе 22 автомобиля с аппаратами искусственной вентиляции легких для новорожденных. Это крупнейший вклад одного благотворителя в государственную медицину Украины за все время независимости нашей страны. Сегодня многие из этих скорых задействованы в борьбе с эпидемией во всех областях.

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