Харьков попал в оранжевую зону, но все еще на грани локдауна

С 10 октября Харьков переходит в оранжевую зону. 18 октября показатели пересмотрят и город может попасть в красную.
Об этом заявил вице-мэр Харькова Андрей Руденко.
Харьков на грани локдауна
"С 00:00 10 октября Харьков – в оранжевой зоне. 18 октября показатели будем пересматривать. Пока оранжевая зона, мы в красную не вошли", – сказал Руденко.
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Какие ограничения действуют сейчас
С 23 сентября Украина попала в желтую зону эпидемической опасности. В стране действуют новые ограничения:
- запрещены массовые мероприятия с участием более 1 человека на площади 4 кв. метра или наполненностью залов более двух третей мест в каждом отдельном зале;
- не более 4 человек за столиком в заведении общественного питания, а расстояние между столами – минимум 1,5 метра;
- кинотеатры и другие учреждения культуры работают с заполненностью в залах менее двух третей мест или 50% мест в каждом отдельном зале;
- спортивные залы и фитнес-центры работают только в случае ограничения количества посетителей из расчета один человек на 10 кв. метров площади.