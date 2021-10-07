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Харьков попал в оранжевую зону, но все еще на грани локдауна

София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
7 октября, 17:24
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Новые ограничения начнут действовать с 10 октября
Харьков в оранжевой зоне. Фото: коллаж "Сегодня"
Харьков в оранжевой зоне. Фото: коллаж "Сегодня"

С 10 октября Харьков переходит в оранжевую зону. 18 октября показатели пересмотрят и город может попасть в красную.

Об этом заявил вице-мэр Харькова Андрей Руденко.

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Харьков на грани локдауна

"С 00:00 10 октября Харьков – в оранжевой зоне. 18 октября показатели будем пересматривать. Пока оранжевая зона, мы в красную не вошли", – сказал Руденко.

Какие ограничения действуют сейчас

С 23 сентября Украина попала в желтую зону эпидемической опасности. В стране действуют новые ограничения:

  • запрещены массовые мероприятия с участием более 1 человека на площади 4 кв. метра или наполненностью залов более двух третей мест в каждом отдельном зале;
  • не более 4 человек за столиком в заведении общественного питания, а расстояние между столами – минимум 1,5 метра;
  • кинотеатры и другие учреждения культуры работают с заполненностью в залах менее двух третей мест или 50% мест в каждом отдельном зале;
  • спортивные залы и фитнес-центры работают только в случае ограничения количества посетителей из расчета один человек на 10 кв. метров площади.

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