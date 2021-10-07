Харьков попал в оранжевую зону, но все еще на грани локдауна

Новые ограничения начнут действовать с 10 октября

Харьков в оранжевой зоне. Фото: коллаж "Сегодня"

С 10 октября Харьков переходит в оранжевую зону. 18 октября показатели пересмотрят и город может попасть в красную.

Об этом заявил вице-мэр Харькова Андрей Руденко.

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Харьков на грани локдауна

"С 00:00 10 октября Харьков – в оранжевой зоне. 18 октября показатели будем пересматривать. Пока оранжевая зона, мы в красную не вошли", – сказал Руденко.

Какие ограничения действуют сейчас

С 23 сентября Украина попала в желтую зону эпидемической опасности. В стране действуют новые ограничения: