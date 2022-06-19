Харьков снова стал прифронтовым городом. Арестович рассказал, к чему готовиться

Россия держит на этом направлении несколько штурмовиков и вертолетов, считает советник главы Офиса президента

Есть реальная угроза Харькову, Россия может доставить неприятности, считает Арестович. Коллаж "Сегодня"

На сегодня существует реальная угроза Харькову со стороны российских войск, которые собрали на границе несколько батальонно-тактических групп.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире "Фейгин LIVE".

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"Существует совершенно реальная угроза Харькову. Дело в том, что на границе в Белгородской области собрана пристойная сборная российская солянка, где-то 5-7 БТг, которые будучи введены на это направление, могут доставить Харькову крупные неприятности. Они не возьмут город, но продвинуться ближе, поставить город под угрозу массированных ударов артиллерией они могут", – отметил он.

Кроме того, по его словам, Россия держит на этом направлении несколько штурмовиков и вертолетов.

"Поэтому Харьков снова стал прифронтовым городом. Он не особо переставал им быть, но был период, когда мы вышли к границе, двинулись на Печенежское водохранилище, но сейчас мы откатились, и по Харькову бьют полевой артиллерией, и эта ситуация может ухудшиться", – добавил Арестович.

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Враг обстрелял ракетами предприятие в Харькове

В Изюмском районе Харьковской области российско-оккупационные войска обстреляли газоперерабатывающее предприятие. По предварительным данным, российские оккупанты попали несколькими ракетами.

По словам главы военной администрации, возник масштабный пожар, который спасатели сейчас локализуют. Также пострадали частные дома. Подробную информацию Синегубов обещает сообщить позже.

По данным Генштаба, на Харьковском направлении оккупанты из артиллерии обстреляли районы населенных пунктов Дементиевка, Печенеги, Коробочкино, Байрак, Верхний Салтов, Харьков, Капитоловка и Циркуны.

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Напомним, в Харьковской области российские оккупанты продвинулись немного вперед путем резервов, которые враг перебросил. Они захватили населенный пункт в 15 километрах от Старого Салтова. Сейчас россияне бьют по Харькову из ствольной артиллерии.