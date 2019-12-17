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Харьков станет первым украинским "городом в смартфоне": в Министерстве цифровой трансформации рассказали подробности

17 декабря, 09:40

Город стал пилотным для запуска всех проектов министерства

Харьков

Харьков / Фото: Depositphotos

Харьков станет первым украинским "городом в смартфоне". Об этом сообщили в пресс-службе Министерства цифровой трансформации.

Город стал пилотным для запуска всех проектов министерства. В частности, он первым в Украине получил Департамент цифровой трансформации. Возглавит его заместитель местного мэра Олег Дробот, который со своей командой в плотном сотрудничестве с министерством будет трансформировать город.

"Мы считаем, что ввести цифровые технологии в пределах всей страны возможно только при условии, если в каждом министерстве, области, городе, территориальной общине появятся подразделения и люди, отвечающие за цифровизацию. Речь идет о CDTO – Chief Digital Transformation Officer", – отметили в ведомстве.

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Отметим, что презентация Департамента цифровой трансформации Харьковского городского совета состоялась 13 декабря. Там озвучили приоритетные для Харькова проекты:

  • программа по цифровой грамотности;
  • Е-Малютка;
  • перевод региональных услуг в онлайн;
  • Е-Health;
  • Dashboar.

Также стали известны цели города на ближайший год:

  • 100 000 харьковчан, которые пройдут курсы по цифровой грамотности на портале "Дія";
  • 100 000 харьковчан пользуются своим Е-кабинетом жителя;
  • предоставление 1 000 000 услуг онлайн.

Напомним, недавно в Киеве состоялась презентация программы "Государство в смартфоне". Украина может превратиться в "государство в смартфоне". Подробнее о новшествах сообщили на состоявшейся 27 сентября в Киеве презентации.

В частности, планируется запуск ряда платежных систем, среди которых (но не только) не зашедший все еще на рынок PayPal, ETSY и Stripe, а также легализация криптовалюты, статус которой в Украине остается неопределенным.

Еще одной инициативой являются электронные водительские права — для этого предлагают оцифровать "аналоговые" варианты документов и перенести их в смартфон.

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