Харьков залило дождем и засыпало градом

Сегодня, 20:42

В Харькове прошел дождь с грозой и выпал град

instagram.com/kharkov_24_7
instagram.com/kharkov_24_7

Сегодня днем, 18 мая, в Харькове, жителей которого ранее предупредили о грозах и заморозках, прошел ливень с грозой и выпал град.

Первыми стихия накрыла жителей Салтовки, позже дошла до жителей центра, затем, ближе к четырем часам дня пришла и на Алексеевку, пишет Харьковский курьер.

Харьковчане -пользователи соцсетей сразу стали снимать и делиться фото и видео дождя и крупных градин величиной с куриное яйцо.

Харьковские дороги залило водой настолько, что проезжающие автомобили буквально плыли из-за дождя.

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Ранее сообщалось, что по данным украинского Гидрометцентра в ближайшие дни в Украину придут грозы, которые будут бушевать несколько дней подряд. Так, к вечеру пятницы, а затем в субботу и воскресенье практически по всей территории страны прогнозируются сложные погодные условия. Грозы с ливнями и шквальный ветер будут перемещаться с северо-западных к юго-восточным областям страны.

Напомним, и официальные, и народные синоптики ожидают "качели" с температурой и осадками этим летом. Так, профессор Вазира Мартазинова, завотдела климатических исследований Украинского гидрометеоинститута, прогнозирует, что вторая половина мая в Киеве должна быть очень жаркой, а в конце июля – начале августа ожидаются отдельные очень жаркие дни.
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