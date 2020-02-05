Харьков замело снегом: красивые фото

Сегодня Харьков, как и прогнозировалось, засыпало снегом. Температура в городе днем 5 февраля – около нуля. Вечером прогнозируются метели и снижение столбиков термометров до -3 градусов. Красивые фотографии заснеженного города опубликовал Редпост.

Как сообщал сайт "Сегодня", в Харькове ожидается ухудшение погодных условий. Так, в ближайшие дни, 5 и 6 февраля, город накроют снегопады и метели. Кроме того, горожанам и гостям придется одеться потеплее – ударят морозы.

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Городские власти ранее обратились к харьковчанам с просьбой не парковать автомобили на обочинах дорог, чтобы не мешать специализированной технике в уборке снега.

Как проинформировали в областном управлении Службы автомобильных дорог, на дороги региона вывели специальную технику, чтобы не допустить возникновения опасности для водителей.

По состоянию 5 февраля в Украине из-за непогоды был обесточен 41 населенный пункт.

"В результате осложнения погодных условий (осадки и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточены 41 населенный пункт в двух областях", – заявили в ГСЧС.

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