Харьков ждет новое подорожание

Харьковчан готовят к очередному повышению коммунальных тарифов. На этот раз повысится квартплата, несмотря на то что тариф на обслуживание домов пересматривали менее года назад (расценки действуют с 1 июня 2017-го).

Новые расчеты опубликовали на сайте коммунальной газеты и просят горожан ознакомиться с цифрами до 14 марта. Пожелания и предложения можно озвучить в КП "Жилкомсервис" (ул. Пермская, 12/14, либо по телефону — 760-72-29).

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Чиновники объясняют: действующие тарифы будут скорректированы только по статье расходов "Зарплата".

Но харьковчан перспектива не радует: к примеру, в доме 5 по ул. Грушевского за "квадрат" придется доплачивать 80 коп., хотя год назад тариф подняли почти на 1,5 грн.

Ранее сообщалось, что в Харьков вместе с весной пришло новое подорожание.

Напомним, в Харькове планируют повысить стоимость проезда на электротранспорте.

Также с этого года в Харькове подорожал проезд в пригородных автобусах.