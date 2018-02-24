Харьковчан порадуют теплолюбивые обитатели Африки
В региональном экопарке появилось очередное пополнение
Восточные колобусы, теплолюбивые обезьяны родом из экваториальной Африки, поселились недавно в Харьковском экопарке. Об очередном пополнении сообщили в пресс-службе зверинца.
Двое молодых самцов прибыли из частного зоопарка. Посетители экопарка смогут увидеть их уже весной.
"Восточные колобусы в нашей зооколлекции появились впервые. Это не самый редкий вид, хотя у себя на родине он тоже находится под угрозой вымирания из-за охоты и хозяйственной деятельности человека. В Украине же эти обезьяны с красивым пышным мехом в диковинку – похвастать ими могут очень немногие зоопарки", – говорит заместитель директора экопарка по зооветеринарным вопросам Валерия Иващенко.
Сотрудники зверинца обещают найти каждому самцу пару, а пока колобусы привыкают к новому дому и не отказываются от лакомств. Эти ребята обожают бананы, виноград и спелые гранаты.
Напомним, в Харьковский экопарк привезли двух редких попугаев.
Кроме того, в экопарке появился необычный перуанский пингвин. Альберта подарил зверинцу его бывший владелец.
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