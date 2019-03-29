Харьковчан пригласили на экскурсии в украинскую хату, долину мускариков и пустыню

Стало известно о малоизвестных достопримечательностях Харьковской области

Харьковчан пригласили на экскурсии в украинскую хату, долину мускариков и пустыню Таисия Ерохина 2019-03-29T13:16:00+02:00 Харьков Стало известно о малоизвестных достопримечательностях Харьковской области













В Харькове и области любителей экскурсий пригласили в неизведанные ранее места, а корреспонденты "Сегодня" собрали сведения об интересных достопримечательностях региона, которые еще не открыл для себя массовый турист.

Помимо традиционных поездок в старинные усадьбы, Сковородиновку и Репинские края, местные национальные парки и леса, в Харьковской области есть немало мест с необычной историей и красивыми пейзажами.

К примеру, 13 апреля можно будет узнать о жизни древних готов, населявших Валковский район (стоимость экскурсии 380 грн).

"На 25 гектарах земли в селе Войтенки расположилась уникальная достопримечательность – поселение готов. Эти германские племена населяли земли Харьковщины более 1500 лет назад", — рассказала нам глава компании "Инициатива интеллектуальных путешествий" Елена Красиля.

Также в программе — посещение Валковского краеведческого музея, Можеского острога, Изюмской черты укреплений XVII ст., скифского городища и мастер-класс по корнепластике.

А вот путешествие в харьковскую пустыню, расположенную в селе Кицевка Печенежского р-на обойдется в 300-320 грн. Ближайший выезд к местным барханам, как рассказали в туркомпании "Удивительное рядом", назначен на 20 апреля. Во время тура можно будет также посетить музей Ильи Репина в Чугуеве и Печенежское водохранилище.

Еще одно необычное место, которое может заворожить своей красотой, находится в селе Новоселовка Нововодолажского района — песчаный кварцевый карьер. Еще его называют Голубым озером за воду бирюзового цвета и белоснежный песок на берегу. Правда, купаться там не разрешают. Этот маршрут непопулярен у экскурсоводов, поэтому можно отправиться туда самостоятельно из Харькова поездом или автобусом.

Полюбоваться красотой цветов зовут в долину мускариков — эти цветы являются родственниками гиацинтов. С 25 апреля по 1 мая пройдут несколько экскурсий в этот живописный уголок.

"Это обновленная обзорная экскурсия по Изюму с посещением села Каменка и ландшафтного природного парка "Изюмская лука", — сообщили в фазенде "Виноград".

Кроме долины, посетители побывают у Кириченковой криницы, которая исцеляет от слепоты, и церкви Иоанна Предтечи 1785 года постройки. На самой фазенде обещают устроить банкет от шеф-повара с дегустацией домашних вин и настоек. Такой отдых обойдется в 550-700 грн.

А желающим тратить как можно меньше времени на дорогу можно отправиться в усадьбу-музей "Украинская хата" в селе Нижняя Озеряна вблизи Мерефы. Из заброшенного аутентичного дома с 300-летней историей харьковчанка Елена Елагина сделала туристическую достопримечательность. По ее словам, стоимость экскурсии без учета транспорта составляет 120 грн.

Если же дома не сидится, но из Харькова выезжать не хочется, то 20 апреля можно отправиться на трехчасовые велопокатушки вдоль реки Лопань и посетить 10 мостов, а также Алексеевскую дамбу и пляж (стоимость 100 грн). В путешествие нужно отправляться на личном велосипеде или можно взять байк напрокат.

Напомним, ранее "Сегодня" выяснили, где и за сколько можно отдохнуть, во время майских праздников, до которых осталось чуть больше месяца. В нынешнем году украинцы будут гулять целых пять дней подряд — с 27 апреля по 1 мая. Все из-за того, что Пасха выпадает на 28 апреля, а рабочий день 30 апреля перенесут аж на 11 мая. Предложений на такой длинный уикенд у наших турфирм предостаточно.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Харьковчан пригласили на экскурсии в украинскую хату, долину мускариков и пустыню". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР: Таисия Ерохина Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.