Харьковчане могут слетать в Италию без пересадок: стала известна цена

С 27 апреля в аэропорту "Харьков" открываются прямые рейсы в Милан (аэропорт Бергамо). Из Харькова самолеты будут вылетать по вторникам и пятницам, из Милана – по средам и субботам. Об этом сообщили в пресс-службе харьковского аэропорта.

Из Харькова до Милана пассажиры смогут долететь за 3 часа и 15 минут. Цена за билет в обе стороны (без багажа) – от 188 долларов (около 5 тысяч грн. – Ред.)

Вылеты будут осуществляться два раза в неделю: из Харькова – в 21:35 по вторникам и пятницам, а из Бергамо – в 00:40 по средам и субботам.

Ранее сообщалось, что авиакомпания Yanair, которую ранее оштрафовали в Украине, с 4 июня начнет выполнять полеты между Харьковом и Батуми. Рейсы будут осуществляться раз в неделю по понедельникам до 24 сентября.

Время в пути составит 2 часа 40 минут. Стоимость авиабилетов начинается от 5800 грн в обе стороны. В цену входит перевозка багажа и питание.

Напомним, рейсов из Харьковского аэропорта в 2018 году станет больше. Харьковчанам рассказали о новых маршрутах.

Кроме того, аэропорт "Харьков" намерен возобновить прямые регулярные перелеты в Вену в конце 2018 года. По этому вопросу планируются переговоры с авиакомпанией "Австрийские авиалинии". Кроме того, вероятным является и вариант открытия рейсов Харьков – Вена бюджетной авиакомпанией Wizz Air.

Ранее также сообщалось, что аэропорт "Харьков" ведет переговоры с лоукост-авиакомпанией Ryanair. Как прогнозирует коммерческий директор аэропорта Владислав Ильин, есть вероятность, что рейсы ирландского лоукостера могут начать выполняться в ближайшие год-два.