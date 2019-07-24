Харьковчане выбрали двух старожилов и 12 "слуг народа": инфографика

Горожане не купились на концерты и выдали кредит доверия новичкам

Фото: AFP

Центральная избирательная комиссия подвела итоги досрочных выборов в Верховную Рады. Голосование харьковчан по спискам было прогнозируемым, как и в целом по стране: они отдали пальму первенства политической партии "Слуга народа".

А вот в большинстве одномандатных мажоритарных округов голосование за депутатов-мажоритарщиков для многих стало неожиданностью. Корреспонденты "Сегодня" выяснили, кому харьковчане отдали предпочтение.

Согласно данным ЦИК, явка избирателей в Харьковской области составила 50,43%. Своих представителей в Верховной Раде голосовали в 14 округах, в 12 из которых лидерство одержали мажоритарщики от пропрезидентской партии "Слуга народа".

Люди, которые в основном не имеют политического опыта, оставили за бортом старожилов украинского парламента, в числе которых нардепы нескольких созывов Дмитрий Святаш, Александр Кирш, Владимир Мысик, Валерий Писаренко, Анатолий Денисенко, Виктор Остапчук и Анатолий Гиршфельд.

"В Древнем Риме была такая поговорка – что позволено Юпитеру, то не позволено быку. В нашем случае все кандидаты от пропрезидентской партии были Юпитерами – обещания из их уст получали больший карт-бланш, чем обещания от старых лиц. Однако людям дали альтернативу, и они проголосовали за журавля в небе вместо привычной синицы. Когда появляется политическая сила, которая олицетворяет решение ключевых проблем, таких как бедность, борьба с коррупцией, война на востоке, то люди голосуют согласно иерархии потребностей", — объяснил политолог, социолог исследовательского центра "Укрсоцстандарт" Денис Подъячев.

РЕАКЦИЯ.

Один из будущих депутатов – блогер и предприниматель Александр Куницкий. Напомним, его представители ЦИК пытались отстранить от выборов из-за поездок за границу, но 15 июля шестой апелляционный административный суд признал противоправным постановление ЦИК.

В 169-м округе популярный блогер обошел сразу двух нардепов — Александра Кирша и Александра Грановского, и по окончании гонки в соцсетях "палатки, лекарства, бесплатная каша, чернуха, титушки, минирование" не повлияли на выбор харьковчан.

По словам политолога, лидерам гонки помогли высокий кредит доверия и работа по конвертации рейтинга президента и партии в личный рейтинг кандидатов.

"Появление кандидата с президентом сходу давало мощный довесок к рейтингу в 15—25%. Но не стоит утверждать, что люди проголосовали бы за кого угодно от "Слуги народа". Как показали исследования на самом старте кампании, люди не склонны были отдавать голос за кандидата с пометкой "Слуга народа", не глядя на человека. Поэтому львиная доля кампании сводилась к общению с избирателями", — говорит Подъячев.

По словам политолога, "слугам" прочили высокий результат, но итог превзошел все ожидания: "Эффективно сработала мантра о снятии депутатской неприкосновенности. Для избирателя это значило, что человек сознательно двигается и готов работать, а не пилить бюджет. Второй момент — подкуп или неподкуп. "Слугам народа" удалось донести до людей мысль: если конкурент подкупает, значит идет в Раду возвращать эти деньги".

Сохранить свое кресло под куполом Рады удалось лишь двоим нардепам: Александру Фельдману, который будет приносить присягу на верность Украине уже шестой раз, и Дмитрию Шенцеву, который прошел в парламент пятый раз кряду.

"Это была очень тяжелая предвыборная кампания. Оппоненты использовали самые грязные технологии. Но несмотря на все их усилия, я сохранил ваше доверие", — написал в соцсети Шенцев.

По мнению политолога, в этом случае личный рейтинг политика больше повлиял на победу, чем рейтинг его партии.

"В отличие от остальных кандидатов, которые оживлялись сугубо в последние полугодия с концертами, эти двое выстраивали системную работу в округе", — говорит Подъячев.

В избирательный бюллетень для голосования в общегосударственном многомандатном избирательном округе были внесены 22 политические партии и блоки, в 199 одномандатных округах были зарегистрированы почти 6 тысяч кандидатов, которые представляют 65 партий.

Отметим, что большая часть парламента, избранного на выборах-2019, уже известна. Больше читайте в материале "Сегодня": "Кто победил на выборах: список депутатов по партспискам по результатам экзит-полов"

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Харьковчане выбрали двух старожилов и 12 "слуг народа": инфографика". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"