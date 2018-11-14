ФОТОФАКТ. Харьковчанин превращает тыквы в героев ужастиков

Мастер работает в технике карвинга и уже успел сделать 45 работ в формате 3D и 2D

Харьковчанин Александр Швецов создает из тыквы героев фильмов ужасов и сказочных персонажей. Мастер работает в технике карвинга и уже успел сделать 45 работ в формате 3D и 2D.

"Карвингом я начал заниматься четыре года назад. Это одно из интересных ответвлений скульптуры, где можно себя проявить", — рассказывает Александр.

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Сейчас на создание рисунка в формате 2D мастер тратит всего полчаса, а вот 3D-"хищника" вырезал четыре часа кряду. Фонарь Джека из тыквы обычно выглядит просто, но мастер добавил ей нестандартных элементов — уши, рога и клыки, а в планах — вырезать у тыквы еще и конечности. Необычные творения Александр создает при помощи различных ножей, скальпеля и железных трубочек.

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Ранее мы писали, что одесситка создает цветочные букеты из пряников. В тесто мастерица добавляет различные специи, самые популярные — корица, мускатный орех и имбирь.

Еще одна одесситка Ирина Переверзева превращает гладкую морскую гальку в ярких рыбок и пушистых животных. Необычное хобби мастерица называет медитативным и благодаря ему за несколько лет обрела известность далеко за пределами Украины.

А мастерица из Харькова создает для котов невероятные дворцы из войлока.